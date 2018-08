Coniugare comfort e stile 24 ore su 24? Con i pantaloni in stile pajama si può!



Comodi proprio come quelli che si indossano di solito tra le mura domestiche, freschi, leggeri, colorati e soprattutto stilosissimi: i pantaloni pajama (o a palazzo) sono il grande must di questa stagione e basta dare un’occhiata ai feed di Instagram o alle ultime foto di street style per aver la conferma che sono uno di quei pezzi cult che a cui nessuna fashionista vuole rinunciare quest’estate.

In seta, raso o satin questi pantaloni a gamba larga, declinati in tonalità squillanti o vivaci stampe multicolor, sono il capo più confortevole che ci sia, ma stanno conquistando tutte anche per la loro versatilità.

Da portare con una camicia effetto pajama coordinata, con un top dalle spalline sottili o con una semplice t-shirt basic, da abbinare ai tacchi alti così come a sandali flat o infradito gioiello: i pantaloni pajama si prestano davvero a una grandissima varietà di abbinamenti e sono il capo giusto su cui puntare per aggiungere un tocco raffinato anche ai look più semplici.

Quali modelli sfoggiare in questa calda estate? Ecco una selezione di proposte da non lasciarsi sfuggire!





ETRO Pantaloni a gamba larga con stampa floreale

Credits: netaporter.com







ASCENO Pantaloni pajama in seta a vita alta

Credits: modaoperandi.com





FENDI Pantaloni a gamba larga stampati in seta e satin

Credits: netaporter.com





GANNI Pantaloni in seta a righe a gamba larga

Credits: netaporter.com





DIANE VON FURSTENBERG Pantaloni a gamba larga a stampa floreale

Credits: netaporter.com





MONSE Pantaloni a gamba larga in satin

Credits: netaporter.com





ALEXANDER MCQUEEN Pantaloni pajama a fiori

Credits: farfetch.com





MARY KATRANTZOU Pantaloni stampati a gamba larga in seta

Credits: netaporter.com





STAUD Pantaloni cropped a gamba larga in satin

Credits: netaporter.com





ROSIE ASSOULIN Pantaloni pajama a stampa multicolor

Credits: modaoperandi.com