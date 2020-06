Sarà un'estate un po' anomala, ma avremo il nostro must-have! Segno per segno, indossate ciò che le stelle vogliono per voi

A gennaio 2020 avevamo lanciato il nostro Fashion oroscopo per l'anno appena iniziato. E le stelle all'epoca parlavano, per molte di noi e di voi, di viaggi in mete da sogno, di nuove imprese lavorative, di grandi momenti di socializzazione. Ecco: c'è qualche piccolo ripasso di astrologia da fare, perché nelle stelle che abbiamo interrogato qualche mese addietro, tutto questo scenario (decisamente apocalittico) non l'avevamo proprio intravisto. E se ci avessero anticipato che i must-have sarebbero stati guanti, mascherine e tute per le giornate in lockdown... forse avremmo saltato il consueto appuntamento con i segni.

Ora che ci stiamo affacciando all'estate, un'estate diversa e sempre in divenire sull'onda delle decisioni politiche e della situazione che stiamo vivendo, abbiamo pensato di alleggerire il mood e di rivedere le nostre previsioni astrali. Non sarà facile tantomeno scontato trovare il consiglio giusto per ogni segno. Ma per regalarvi un momento di distrazione, e un piccolo sogno per il futuro, siamo pronti a rischiare. Sperando che le nostre previsioni questa volta, siano sottotono, e che l'estate vi porti davvero a rivivere i bei momenti.

ARIETE: salopette e fai da te!

In questi mesi di lockdown avete intrapreso tante attività, ma nessuna vi ha soddisfatto pienamente, dato che non l'avete portata a conclusione. Il motivo? Non avevate il look giusto, quel tocco workwear che vi fa impugnare gli attrezzi dicendo: lo posso fare.



Il must-have: ecco che il vostro pezzo cult sarà quindi la salopette, in questa variante animalier (ma anche un po' notte stellata di Van Gogh) di JUST CAVALLI.

Credits: Farfetch.com





TORO: sartoriale, per vere business women

Il vostro è il segno dei gran lavoratori. E se avete avuto il privilegio di poter mandare avanti l'economia e le vostre attività lavorative anche in questi mesi di lockdown, non mollerete certo con l'arrivo dell'estate. Anche perché diciamolo: i vostri perfetti look da ufficio, se lavorerete da casa, non subiranno neanche lo stress dell'afa cittadina.



Il must-have: al tailleur c'è un limite (quello dei 30° con umidità all'80%), quindi via le maniche e spazio a un bel gilet che evoca lo stile formale, ma lo rende più fresco, come questo di JASON WU.

Credits: Net-a-Porter.com







Gemelli: dietro un paio di occhiali da sole

Nel vostro oroscopo leggiamo "se sarete più determinati nei vostri scopi, difficilmente troverete delle difficoltà ad attendervi". Ma se non lo sarete... i problemi cadranno come le foglie in autunno. Il consiglio? Ne avete passate abbastanza negli ultimi mesi: fuggite dai problemi; non sarà responsabile, ma vi farà bene. Poi, sia chiaro, risolveteli!

Il must-have: un bel paio di occhiali da sole dietro i quali mimetizzarvi, come le dive in fuga dai flash. Perfetti per la missione? Questi CELINE.

Credits: Mytheresa.com

CANCRO: t-shirt e ironia

Ci risulta che voi amiche del cancro siate state un po' permalosette negli ultimi mesi. Del resto, come darvi torto? E invece ve lo diamo: è ora di uscire dal mood negativo. Qualcuno vi direbbe "e fattela 'na risata!".



Il must-have: fatevi quindi tutte le sane risate del caso e prendete l'estate con un tocco di ironia, ad esempio con una t-shirt spiritosa di LE MAGLIETTE DELLA SALUTE.

Credits: Lemagliettedellasalute.net





LEONE: estate al sole (un classico)

Pare che i leoni siano tra gli animali che dormono più a lungo. Sotto il sole, sotto la pioggia, non importa. Basta dormire. E se voi leonesse avete poltrito durante la quarantena, durante l'estate non vi vorrete certo privare del sonno. Ma stavolta sarà un sonno di bellezza (e di abbronzatura) in qualche luogo assolato. Siamo fiduciose: non sarà solo il balcone di casa!



Il must-have: ovviamente il must è un costume da bagno a prova di tintarella perfetta (per la quale le colleghe del beauty consigliano sempre un buon SPF), come questo di FROM BIKINI.

Credits: frombikini.com





VERGINE: concentrazione con lo yoga

Care amiche della vergine, le stelle dicono che ultimamente non riuscite a mantenere il giusto tasso di concentrazione. Se non volete che anche l'estate scappi senza che la possiate afferrare, ritrovate l'equilibrio che vi contraddistingue.

Il must-have: che lo abbiate esplorato durante la quarantena o che siate delle pro, dedicatevi allo yoga con il look giusto, come questa tuta stretch di LIVE THE PROCESS.

Credits: Net-a-Porter.com





BILANCIA: vitamine... da indossare!

Come si dice: prevenire è meglio che curare! Se vi sentite spossati, stanchi e leggermente confusi, dovreste correre subito ai ripari con qualche integratore. Noi consigliamo invece di trovare le vostre vitamine... nei colori!

Il must-have: cromoterapia a livelli altissimi con questo abito in crepe a righe multicolor, dalla collaborazione tra WAIT AND SEE + EMME MARELLA.

Credits: Marella.com







SCORPIONE: piume, per un tocco di novità

Guardiamo le stelle e vediamo un'estate all'insegna dell'apertura e del rinnovamento. Ne sentite proprio il bisogno eh? E allora risorgete, come la fenice risorge dalle ceneri con le sue ali piumate. Piume, quindi...



Il must-have: una mini bag che porta una ventata di novità, ed è un tripudio di piume di struzzo firmato MARQUES ALMEIDA.

Credits: Brownsfashion.com







SAGITTARIO: di petto... con un bel top!

C'erano state delle avvisaglie, qualcosa non tornava. Ma non ci avete dato peso e ora... dovrete affrontare delle situazioni scomode, e dovrete farlo di petto. Quindi puntate tutto sul sopra, in ogni vostro look.

Il must-have: un bel top, come un'armatura preziosa, come questo con l'iconica stampa Barocco Rodeo di VERSACE.

Credits: Versace.com







CAPRICORNO: in pigiama (ancora!)

Durante gli ultimi mesi avete imparato ad apprezzare la lentezza. Eccome! Non vi spaventa il passare del tempo anzi, più le cose vanno piano, meglio è.

Il must-have: lazy summer, con un bel pigiama che non vorrete mai togliervi di dosso, come questo di OYSHO.

Credits: Oysho.com







ACQUARIO: tempo di appuntamenti

Ah, voi dell'acquario. Siete proprio delle compagnone: avete tanti amici, amate vederli e trascorrere del tempo con loro. E dato che di tempo ne dovrete recuperare parecchio, vi conviene tenere sempre all'occhio ogni appuntamento.

Il must-have: ovviamente un orologio, per scandire le vostre giornate minuto per minuto, come questo di GUCCI.

Credits: Matchesfashion.com







PESCI: raccoglierete (e indosserete) i frutti

Vi siete impegnate parecchio negli ultimi mesi eh? Ecco perché per voi, con l'estate, arriverà il momento di raccogliere i frutti di tanto duro lavoro, su più fronti.

Il must-have: abbiamo detto frutti perciò... godetevi un mini dress di MSGM con una stampa che fa veramente al caso vostro.

Credits: Farfetch.com