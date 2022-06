Il fashion oroscopo dell'estate è arrivato: segno per segno, i must-have del momento secondo le stelle.

Puntuale come il solstizio arrivano le previsioni astrali per quella che si sta rivelando già da un po' come una delle estati più calde di sempre.

Le stelle hanno parlato, tracciando e intrecciando i destini di tutti i segni dello zodiaco: amore, lavoro, salute, il panorama dell'estate 2022 è completo e ricco di novità che vi raccontiamo quotidianamente qui, nella parte firmata da oroscopo.it.

Ma saprete bene, e da ormai tante stagioni, che le previsioni astrali vanno oltre, perchè a ogni segno corrisponde un must-have, un pezzo immancabile che suggella la fortuna o rimedia alla sfortuna che qualche pianeta contrario può farci piovere addosso.



Avremo good vibes nel segno ma anche al collo o in testa, sotto forma di bandana, e ancora bracciali e anelli che aiutano a ricordare quali sono le cose davvero importanti. Qualche segno troverà dei pezzi da far girare la testa più dei 37° gradi all'ombra di questi giorni, firmati dai più grandi designer, ma ci saranno anche costumi colorati, brand di nicchia e new entry che forse, in certi armadi, non ci sono mai state.



La curiosità si fa sentire? Correte subito alla scoperta del must-have che fa per il vostro segno.





Ariete: solo good vibes



"Un periodo positivo e gratificante a tutto tondo! Perfetto per riprendervi in caso di problemi precedenti o solo per spassarvela un po’".

Il must-have: amplifica tutte quelle good vibes di cui avrete la fortuna di circondarvi.



Credits: bandana Good Vibes 100% cotone made in Italy, FORMULA IOZZI su formulaiozzi.com.





Toro: piccole cose, grande felicità



"Mettete da parte programmi e risentimenti, progetti e rimpianti, e godetevi quello che c’è."

Il vostro must-have vi ricorda di esprimere gratitudine per ciò che avete perchè, in fin dei conti, potrebbe sempre andare peggio.



Credits: bracciale elastico con turchesi e scritta "grateful", TBALANCE CRYSTALS su Tbalancecrystals.co.uk.



Gemelli: come l'estate italiana



"Che bel periodo! Con molta probabilità, vi sentirete pervasi da entusiasmo, allegria, gioia di vivere."

Il vostro must-have è come una cartolina del Belpaese, con piatti tipici, gavettoni e drammi sotto l'ombrellone.



Credits: chemisier con stampa grafica e abbottonatura frontale, DOLCE & GABBANA su Farfetch.com





Cancro: in bilico



"Basterà davvero poco per far pendere la bilancia verso la gioia e il divertimento e altrettanto per rivolgervi verso rabbia e nervosismo."

Il vostro must-have è una via di mezzo, tra romantico e rock-aggressivo, caratterizzato da un lato morbido e uno decisamente più pungente.



Credits: borsa a spalla Roman Stud Medium in crochet, VALENTINO GARAVANI su Mytheresa.com





Leone: vitalità al massimo



"Vitalità e forza saranno al massimo, solo l’energia mentale potrebbe fare i capricci, per poi tornare a splendere".

Il vostro must-have è qualcosa che trasmetta buonumore. E cosa c'è di meglio e di più estivo di un bel bikini colorato?



Credits: bikini con bordure crochet e ruches, ZIMMERMANN su Net-a-Porter.com.





Vergine: ah, l'amore...



"In amore il quadro incoraggiante aiuterà molti di voi a lasciarsi alle spalle dubbi e incertezze che nel periodo precedente."

Il vostro must-have serve a ricordarvi quanto amore vi circonda, è un qualcosa da tenere sempre con voi. E da guardare per trovare conforto ogni volta che il dubbio vi assale.



Credits: anello Love in oro 14kt con diamanti, SYDNEY EVAN su mytheresa.com.





Bilancia: ci vedete lungo!



"Riflessione e valutazione saranno il vostro cavallo di battaglia che vi permetterà di affrontare come si deve ogni situazione."

Il vostro must-have vi permette di guardare ogni cosa da diverse angolazioni per riuscire a trovare sempre il bandolo della matassa.



Credits: occhiali da vista modello cat-eye, PRADA su farfetch.com.





Scorpione: you better work, baby :)



"Se cercate lavoro, questo il momento migliore per affrontare un colloquio o spedire un curriculum."

Il vostro must-have per presentarvi al meglio e trasudare (senza sudare troppo) business è il completo, giacca e pantalone, in chiave estiva.



Credits: blazer doppiopetto in lino e Lyocell e pantaloni flare il lino e viscosa, entrambi della collezione Piombo per OVS, su ovs.it.





Sagittario: sempre in movimento

"Sarete grintosi, determinati e pieni di entusiasmo che potreste trascinare i più pigri in un vortice di iniziative, impegni e perfino attività sportive."

Il vostro must-have è una sfida: da padel o da tennis, avete mai provato ad impugnare una racchetta? Potreste scoprire una nuova passione.



Credits: polo in piqué traspirante e gonna plissettata leggera con shorts incorporati, LACOSTE su lacoste.com





Capricorno: inspira ed espira



"Avrete bisogno di pazienza, perché riceverete alcune provocazioni astrali che tenteranno di farvi perdere le staffe. Imprevisti domestici da affrontare".

Il vostro must-have deve farvi rilassare o meglio, meditare per ritrovare l'equilibrio e scacciare i nervosismi.



Credits: si chiama Meditation Poncho ed è in morbidissimo cotone, studiato come un abbraccio energico anche grazie alla vibrante fantasia, LA DOUBLE J su ladoublej.com





Acquario: grandi regali!



"Avrete dalla vostra Giove, il pianeta della fortuna, il che potrebbe voler dire occasioni e buone nuove per quanto riguarda entrate e denaro."

Il vostro must-have è quel sogno nel cassetto o meglio, quel pezzo costosetto che avete inserito nella vostra wishlist da tempo. Fatevi un regalo, ve lo meritate!



Credits: sandali Oran in cuoio naturale rivestito, uno dei pezzi simbolo della maison HERMÈS su hermes.com.





Pesci: a zonzo per il mondo



"Avrete voglia di uscire dal guscio, di andarvene a zonzo per il mondo, di conoscere gente interessante e di godervi la vita come preferite".

Il vostro must-have vi fa partire per un'estate indimenticabile, permettendovi di portare con voi tutto il necessario per muovervi in libertà.



Credits: Borsone Base Camp Voyager da 32 L realizzato in materiale riciclato, THE NORTH FACE su thenorthface.com