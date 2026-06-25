Angelina Jolie conferma: sono gli occhiali da sole Aviator l’accessorio più cool dell’estate
Lenti a goccia, montatura in metallo e uno stile intramontabile: sono gli occhiali da sole Aviator, quei modelli nati negli anni ’30 per i piloti dell’aviazione americana, che quest’anno sono tornati ufficialmente sotto ai riflettori.
Riavvistati in passerella e presenti in tutte le collezioni SS26, gli occhiali da sole Aviator si sono guadagnati un posticino in cima alla lista degli accessori must-have della stagione.
E a quanto pare anche le celeb non riescono proprio a farne a meno.
L’ultima in ordine di tempo ad averli sfoggiati persino ad un evento speciale è stata Angelina Jolie che qualche giorno fa a New York ha optato per un modello iconico: gli occhiali da sole di Bottega Veneta con aste scultoree che richiamano la forma della Sardine.
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I suoi sono piuttosto minimali ed essenziali, un modello talmente versatile da poter essere sfruttate facilmente anche con i look più eleganti, come ci ha dimostrato lei stessa alla prèmiere newyorkese del suo nuovo film “Couture”, dove li ha indossati con uno spolverino bianco, un lungo abito senza spalline e con décolleté dal tacco vertiginoso.
E se anche voi volete cavalcare il trend sappiate che in circolazione si trovano sia occhiali da sole Aviator con la montatura in metallo e le lenti colorate, che strizzano l’occhio alle silhouette anni ’90, sia proposte oversize dallo stile più audace.
I più cool da puntare subito? Scopriteli in questa mini selezione.
Occhiali da sole Aviator: 7 modelli da puntare quest'estate
BOTTEGA VENETA Occhiali da sole Sardine
Credits: bottegaveneta.com
ZIMMERMANN Occhiali da sole in metallo con le lenti rosa
Credits: zimmermann.com
RAY-BAN Occhiali da sole con lenti verdi e montatura in metallo
Credits: ray-ban.com
SILHOUETTE Occhiali da sole in metallo con lenti in policarbonato
Credits: silhouette.com
GUCCI Occhiali “navigator” con montatura in metallo
Credits: gucci.com
BURBERRY Occhiali in metallo in stile aviatore
Credits: it.burberry.com
SWAROVSKI Occhiali da sole in metallo con dettaglio gioiello
Credits: swarovski.com
Foto in apertura: GettyImage
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