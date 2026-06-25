Gli occhiali da sole Aviator tornano ufficialmente tra le tendenze dell'estate 2026. Ecco 7 modelli top (che anche Angelina Jolie amerebbe).

Lenti a goccia, montatura in metallo e uno stile intramontabile: sono gli occhiali da sole Aviator, quei modelli nati negli anni ’30 per i piloti dell’aviazione americana, che quest’anno sono tornati ufficialmente sotto ai riflettori.

Riavvistati in passerella e presenti in tutte le collezioni SS26, gli occhiali da sole Aviator si sono guadagnati un posticino in cima alla lista degli accessori must-have della stagione.

E a quanto pare anche le celeb non riescono proprio a farne a meno.

L’ultima in ordine di tempo ad averli sfoggiati persino ad un evento speciale è stata Angelina Jolie che qualche giorno fa a New York ha optato per un modello iconico: gli occhiali da sole di Bottega Veneta con aste scultoree che richiamano la forma della Sardine.

***Kate Moss e quel top lingerie con i dettagli in pizzo che anche noi vogliamo assolutamente nell’armadio quest’estate***

I suoi sono piuttosto minimali ed essenziali, un modello talmente versatile da poter essere sfruttate facilmente anche con i look più eleganti, come ci ha dimostrato lei stessa alla prèmiere newyorkese del suo nuovo film “Couture”, dove li ha indossati con uno spolverino bianco, un lungo abito senza spalline e con décolleté dal tacco vertiginoso.

E se anche voi volete cavalcare il trend sappiate che in circolazione si trovano sia occhiali da sole Aviator con la montatura in metallo e le lenti colorate, che strizzano l’occhio alle silhouette anni ’90, sia proposte oversize dallo stile più audace.

I più cool da puntare subito? Scopriteli in questa mini selezione.

Occhiali da sole Aviator: 7 modelli da puntare quest'estate

BOTTEGA VENETA Occhiali da sole Sardine

Credits: bottegaveneta.com

ZIMMERMANN Occhiali da sole in metallo con le lenti rosa

Credits: zimmermann.com

RAY-BAN Occhiali da sole con lenti verdi e montatura in metallo

Credits: ray-ban.com

SILHOUETTE Occhiali da sole in metallo con lenti in policarbonato

Credits: silhouette.com

GUCCI Occhiali “navigator” con montatura in metallo

Credits: gucci.com

BURBERRY Occhiali in metallo in stile aviatore

Credits: it.burberry.com

SWAROVSKI Occhiali da sole in metallo con dettaglio gioiello

Credits: swarovski.com

Foto in apertura: GettyImage