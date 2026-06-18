L'abito senza spalline è il capo che non può assolutamente mancare nel guardaroba estivo (parola di Angelina Jolie)
Fluidi, leggeri, perfetti per la spiaggia così come per le ricorrenze speciali: gli abiti senza spalline sono uno dei grandi trend di quest’estate, confermandosi uno dei pezzi jolly del guardaroba che possono tornare utili in svariate occasioni.
E se persino un’icona di stile del calibro di Angelina Jolie ha ceduto al loro fascino, beh, non c’è che dire: sono proprio loro il capo su cui possiamo investire a occhi chiusi in questa stagione.
***Questo capo cult amato da Sarah Jessica Parker negli anni Novanta è il pezzo passepartout da sfoggiare questa estate***
L’attrice, arrivata in questi giorni a New York per la presentazione del suo ultimo film “Couture”, ne ha sfoggiato uno total black molto elegante, drappeggiato e lungo fino ai piedi, abbinato a un semplice paio di décolleté in vernice con il cinturino.
Ma non preoccupatevi: in circolazione non mancano abiti senza spalline più colorati e dallo stile più easy e disinvolto, che si possono sfruttare senza problemi anche nella vita di tutti i giorni e non solo per grandi eventi, cerimonie o altre ricorrenze importanti.
I modelli da puntare prima di subito? La buona notizia è che nelle collezioni SS26 ci sono varianti per tutti i gusti e per tutti i budget.
Mini, midi o lunghi, a tinta unita o dalle stampe colorate, dalle silhouette leggere o con corpetti più strutturati: qualunque siano i vostri preferiti, di sicuro non farete fatica a trovarli.
Noi per facilitarvi il compito abbiamo selezionato alcuni dei più chic della stagione, perfetti anche solo con un paio di sandali rasoterra o di infradito con il tacco: scopriteli in questa mini gallery.
Vestiti senza spalline: 7 modelli perfetti per l'estate
ZIMMERMANN Abito a stampa paisley con dettaglio a foulard
Credits: zimmermann.com
ROTATE Abito bustier corto
Credits: mytheresa.com
JACQUEMUS Abito midi color giallo burro
Credits: jacquemus.com
LIU JO Abito bustier a stampa floreale
Credits: liujo.com
ZARA Abito nero senza maniche con il corpetto arricciato
Credits: zara.com
BA&SH Vestito verde lungo plissettato
Credits: farfetch.com
IMPERIAL Abito midi a pois
Credits: imperial-fashionn.com
Foto: GettyImage
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