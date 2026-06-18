Impegnata nella promozione del nuovo film “Couture”, Angelina Jolie ci conferma che gli abiti senza spalline sono il capo più chic che possiamo avere nell’armadio in questa stagione.

Fluidi, leggeri, perfetti per la spiaggia così come per le ricorrenze speciali: gli abiti senza spalline sono uno dei grandi trend di quest’estate, confermandosi uno dei pezzi jolly del guardaroba che possono tornare utili in svariate occasioni.

E se persino un’icona di stile del calibro di Angelina Jolie ha ceduto al loro fascino, beh, non c’è che dire: sono proprio loro il capo su cui possiamo investire a occhi chiusi in questa stagione.

***Questo capo cult amato da Sarah Jessica Parker negli anni Novanta è il pezzo passepartout da sfoggiare questa estate***

L’attrice, arrivata in questi giorni a New York per la presentazione del suo ultimo film “Couture”, ne ha sfoggiato uno total black molto elegante, drappeggiato e lungo fino ai piedi, abbinato a un semplice paio di décolleté in vernice con il cinturino.

Ma non preoccupatevi: in circolazione non mancano abiti senza spalline più colorati e dallo stile più easy e disinvolto, che si possono sfruttare senza problemi anche nella vita di tutti i giorni e non solo per grandi eventi, cerimonie o altre ricorrenze importanti.

I modelli da puntare prima di subito? La buona notizia è che nelle collezioni SS26 ci sono varianti per tutti i gusti e per tutti i budget.

Mini, midi o lunghi, a tinta unita o dalle stampe colorate, dalle silhouette leggere o con corpetti più strutturati: qualunque siano i vostri preferiti, di sicuro non farete fatica a trovarli.

Noi per facilitarvi il compito abbiamo selezionato alcuni dei più chic della stagione, perfetti anche solo con un paio di sandali rasoterra o di infradito con il tacco: scopriteli in questa mini gallery.

Vestiti senza spalline: 7 modelli perfetti per l'estate

ZIMMERMANN Abito a stampa paisley con dettaglio a foulard

Credits: zimmermann.com

ROTATE Abito bustier corto

Credits: mytheresa.com

JACQUEMUS Abito midi color giallo burro

Credits: jacquemus.com

LIU JO Abito bustier a stampa floreale

Credits: liujo.com

ZARA Abito nero senza maniche con il corpetto arricciato

Credits: zara.com

BA&SH Vestito verde lungo plissettato

Credits: farfetch.com

IMPERIAL Abito midi a pois

Credits: imperial-fashionn.com

Foto: GettyImage