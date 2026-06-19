Tra première in tutto il mondo ed eventi ufficiali, questi sono i look che abbiamo amato di più negli ultimi sette giorni.

Le star meglio vestite della settimana confermano una tendenza sempre più evidente, quella di indossare look capaci di farci sognare, e noi siamo qui per svelarli, settimana dopo settimana. Questa in particolare ha visto un red carpet che premia personalità, storytelling e scelte stilistiche capaci di andare oltre il semplice effetto wow. Da Madrid a New York, Zendaya, Angelina Jolie e Taylor Swift si sono affidate a maison iconiche e silhouette dal forte impatto visivo.

Zendaya in Christian Cowan

Ogni apparizione di Zendaya è parte di un racconto costruito nei minimi dettagli. Per il photocall di "Spider-Man: Brand New Day" a Madrid, l'attrice ha inaugurato il nuovo press tour con un abito nero senza spalline firmato Christian Cowan, tratto dalla collezione Autunno/Inverno 2026.

La silhouette essenziale presentava dettagli asimmetrici e dalle lunghe frange che scendevano dai fianchi, creando un effetto visivo che richiama una ragnatela stilizzata. Un riferimento sottile ma immediato all'universo di Spider-Man, perfettamente in linea con l'approccio narrativo che ha reso i suoi tour promozionali veri e propri casi di studio nel mondo della moda. Non siete d'accordo?

Angelina Jolie in Tom Ford by Haider Ackermann

Angelina Jolie torna sotto i riflettori per la promozione del film "Couture" e lo fa restando fedele al suo codice estetico. Per la proiezione speciale al Whitby Hotel di New York, l'attrice ha scelto un abito drappeggiato nero senza spalline firmato Tom Ford by Haider Ackermann. Linee fluide e costruzione impeccabile: il look incarna perfettamente la cifra stilistica che Jolie porta avanti da anni.

Taylor Swift in Givenchy by Sarah Burton

Per la cerimonia della Songwriters Hall of Fame a New York, Taylor Swift ha sorpreso con una scelta inaspettata. La cantante ha indossato un abito bustier drappeggiato custom Givenchy, disegnato da Sarah Burton, segnando un allontanamento dalle silhouette romantiche e dalle voluminose creazioni da red carpet che spesso caratterizzano il suo guardaroba.

Il modello, impreziosito da ricami floreali ispirati alla pittura classica, richiama uno dei motivi distintivi della nuova era creativa di Sarah Burton alla guida della maison francese.

Zendaya, Angelina Jolie e Taylor Swift però, non sono state le uniche celeb ad aver catturato la nostra attenzione. Quello che ci ha colpito di è la capacità delle star di trasformare ogni apparizione pubblica in una dichiarazione di moda a renderle, senza dubbio, le vere protagoniste della settimana.

Ecco tutte le Best Dressed of the Week!

Zendaya in CHRISTIAN COWAN

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Angelina Jolie in TOM FORD BY HAIDER ACKERMANN

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Taylor Swift in GIVENCHY by Sarah Burton

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Ayo Edebiri in CHANEL

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Sarah Pidgeon in LOEWE

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Miriam Leone in BOTTEGA VENETA

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Rebecca Hall in FERRAGAMO

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Zoey Deutch in VALENTINO PRE-FALL 2026

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Nina Dobrev in un abito custom ONE/OF BY PATRICIA VOTO

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Britt Lower in MCQUEEN

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Zendaya in LOUIS VUITTON

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