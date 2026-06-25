I beach club e i lidi più cool dell'estate sono quelli customizzati dai brand di moda, of course!
L'estate 2026 conferma una delle tendenze più forti del lusso contemporaneo: i fashion brand infatti non si limitano più a vestire le persone, ma trasformano intere destinazioni.
Dai lidi più esclusivi della Costa Azzurra alle spiagge iconiche del Mediterraneo, il fenomeno dei beach club personalizzati continua a conquistare viaggiatori e appassionati di moda.
Ombrelloni, lettini, teli mare, ristoranti e persino imbarcazioni diventano parte di un universo estetico studiato nei minimi dettagli, dando vita a esperienze immersive che raccontano l'identità dei marchi ben oltre le collezioni stagionali.
Tra takeover scenografici, capsule dedicate e installazioni esclusive, i beach club si confermano il nuovo terreno d'incontro tra moda, ospitalità e lifestyle. Ecco i più interessanti dell'estate 2026.
I Beach Club più cool dell’estate vestiti da brand di moda
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