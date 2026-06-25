ALO - Il brand porta il proprio concetto di benessere sulla Riviera Francese con un takeover esclusivo de La Plage du Martinez, l'iconico pontile dell'Hôtel Martinez di Cannes. Il beach club firmato dal brand californiano propone 40 lettini personalizzati con ombrelloni e tavolini coordinati, declinati in una palette sofisticata di marrone, avorio e blu navy che richiama i colori del Mediterraneo. L'esperienza è pensata all'insegna del wellness, con programmi dedicati al movimento e al recupero fisico, accompagnati da menù healthy e succhi freschi serviti direttamente in spiaggia. Un progetto che rafforza la presenza di ALO in Europa, insieme alle nuove boutique aperte a Cannes e Saint-Tropez.



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BURBERRY - Per l'estate 2026 Burberry approda in Grecia con una collaborazione esclusiva al resort One&Only Aesthesis, sulla Riviera Ateniese. Il celebre House Check viene reinterpretato in una nuova palette ispirata alle sfumature del Mar Egeo e personalizza gli spazi esterni del resort, dalla piscina ai giardini fino ai campi da tennis e padel. Gli ospiti possono vivere l'esperienza Burberry anche attraverso biciclette, buggy e imbarcazioni brandizzate, oltre a scoprire una selezione della collezione High Summer 2026 nelle boutique dell'hotel. Un progetto che unisce l'eleganza britannica al fascino senza tempo della costa greca.



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DOLCE&GABBANA -LE CARILLON La Riviera ligure entra nel circuito DG Resort grazie alla collaborazione con Le Carillon di Portofino. Affacciato sulla baia di Paraggi, il beach club viene personalizzato con la stampa Verde Maiolica, che richiama i colori della macchia mediterranea circostante. Il takeover coinvolge anche il ristorante Vesta Portofino, l'area bar e un esclusivo pop-up store decorato con eleganti righe verticali ispirate alla Dolce Vita italiana.



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DOLCE&GABBANA - Casa Amor - Il brand rinnova la collaborazione con Casa Amor, uno dei beach club più celebri di Saint-Tropez. Qui il takeover DG Resort veste la spiaggia con la vivace fantasia Carretto Siciliano, che colora ombrelloni, lettini e spazi comuni creando un'atmosfera profondamente mediterranea. I motivi folkloristici dialogano con materiali naturali e tonalità neutre, mentre il ristorante guidato dallo chef Zouhair completa l'esperienza con una proposta gastronomica raffinata.



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GUCCI - Il brand torna nel Principato di Monaco con un takeover stagionale de La Rose des Vents Monte Carlo. Protagonista assoluto è il motivo Flora, che per celebrare il suo sessantesimo anniversario esce dal guardaroba e conquista gli spazi del beach club attraverso colori, tessuti e dettagli decorativi. L'allestimento rende omaggio alla storica illustrazione creata nel 1966 per la Principessa Grace di Monaco, rafforzando il legame tra la Maison e il Principato. L'esperienza è completata da una selezione esclusiva di capi e accessori disponibili solo nella boutique Gucci di Monte Carlo.



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LIU JO - Con il progetto Liu Jo Summer Club, il brand trasforma alcuni dei beach club più iconici del Mediterraneo in tappe di un viaggio dedicato all'estate. La prima fermata è Tao Beach a Taormina, dove il takeover celebra il benessere e il piacere di vivere il tempo con lentezza attraverso dettagli personalizzati e atmosfere mediterranee. Il percorso prosegue poi a Cannes, presso Copal Beach, con un focus sulla musica e sulla condivisione, per concludersi a Ibiza da Nikki Beach, dove il protagonista diventa il mondo food & beverage. Tre destinazioni diverse unite da un'unica visione di lifestyle firmata Liu Jo.



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V°73 - Per l'estate 2026 V°73 porta il proprio universo lifestyle in quattro destinazioni italiane: JW Marriott Isola delle Rose a Venezia, Covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure, Canzone del Mare a Capri e W Sardinia a Poltu Quatu. Ogni location viene personalizzata con una capsule beach composta da ombrelloni, teli mare e cuscini da lettino caratterizzati dal motivo a righe e da colori differenti per ogni destinazione. Gli ospiti ricevono inoltre omaggi esclusivi come beauty case, cappellini e ventagli, mentre corner dedicati consentono di scoprire e acquistare le collezioni del marchio.



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DAVID BECKHAM - La collezione eyewear firmata David Beckham sceglie Saint-Tropez per un'attivazione esclusiva all'interno del beach club Bagatelle. In collaborazione con Marc Le Bihan St. Tropez, il brand presenta una selezione di modelli Spring/Summer 2026 e lancia la Special Edition St. Tropez DB 1223/S, una montatura in metallo dal design essenziale e raffinato. Un'iniziativa che porta lo stile sofisticato e discreto dell'universo Beckham direttamente sulla Riviera Francese.



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DOLCE&GABBANA Cala di Volpe In Costa Smeralda, Dolce&Gabbana firma nuovamente gli spazi dell'Hotel Cala di Volpe con il progetto DG Resort. Per la prima volta la celebre fantasia Maiolica Gialla conquista le terrazze dell'Atrium Bar, trasformando l'ambiente con le sue tonalità luminose ispirate al Sud Italia. Cabane personalizzate, vasi dipinti a mano e un pop-up store dedicato completano l'esperienza all'interno di uno degli hotel più iconici del Mediterraneo.



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VESPA - Per il secondo anno consecutivo Vespa firma l'esperienza "Vespa by the Sea" all'Is Molas Beach Club, nella suggestiva baia di Porto Agumu, in Sardegna. Il brand personalizza lounge area, lettini, ombrelloni, cuscini e teli mare, creando un ambiente che richiama lo stile di vita italiano più autentico. Gli ospiti possono inoltre utilizzare gratuitamente paddle board e vivere un'esperienza immersiva tra design, mare e relax, in una delle location più esclusive della costa sud-occidentale dell'isola.



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YOOX - In occasione del suo 26° anniversario, YOOX approda a Forte dei Marmi con una partnership dedicata al Bagno Vittoria, concept di ospitalità firmato Carla Beccari Luxury Services. Per tutta la stagione il beach club ospiterà eventi, esperienze esclusive e momenti di incontro pensati per la community del brand. Il progetto celebra uno stile di vita più lento e consapevole, trasformando la spiaggia in uno spazio dedicato alla scoperta, alla creatività e alle connessioni autentiche.



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