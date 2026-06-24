Dai modelli total black, come quello sfoggiato dall’ex modella alla sfilata di Saint Laurent, a quelli super colorati: ecco una mini selezione di top lingerie da puntare in questa stagione.

Con lavorazione a coste, in crochet, con peplum: in questa stagione possiamo contare su una grandissima varietà di top per costruire look estivi freschi e di gran tendenza. Ma c’è un altro modello, altrettanto ricercato e super chic, su cui vale la pena puntare quest’estate: il top lingerie.

Avete presente quei top morbidi con le spalline sottili, realizzati in tessuti come seta o satin, che fino a poco tempo fa erano confinati al solo cassetto di intimo?

Beh, da qualche stagione a questa parte sono diventati uno dei grandi capisaldi del guardaroba più elegante e sono stati sdoganati persino nelle occasioni speciali.

Ne sa qualcosa Kate Moss che ieri l’ha indossato a Parigi per assistere allo show SS27 uomo di Saint Laurent.

L’ex modella, avvistata fuori dal suo hotel, ne ha scelto uno nero con i dettagli in pizzo che ha abbinato sapientemente ad alcuni dei grandi must del suo guardaroba: un blazer nero, un paio di jeans scuri corti a gamba dritta, dei sandali con il tacco alto e i suoi immancabili occhiali da sole.

***Julia Roberts negli anni ’90 aveva già trovato il modo più easy di indossare la gonna di paillettes (e noi vi sveliamo come ricreare il suo look)***

Ma in circolazione si trovano anche altri modelli (ben più colorati) che si sposano molto bene con look più estivi.

Dal taglio asimmetrico, dai colori pastello o dalle nuance più intense, con l’orlo o con giusto qualche piccolo dettaglio in pizzo: ecco una mini selezione di top lingerie su cui potete mettere gli occhi quest’estate.

Top lingerie: i modelli perfetti per l'estate

ZARA Top asimmetrico con dettagli in pizzo

Credits: zara.com

SÉZANE Top in seta color burro con spalline sottili e fascia di pizzo

Credits: sezane.com

INTIMISSIMI Canotta lilla in seta e pizzo

Credits: intimissimi.com

PRIMARK Canotta in raso color cioccolato con bordi di pizzo ricamato

Credits: primark.com

FLEUR DU MAL Top nero in seta con dettagli in pizzo

Credits: fleurdumal.com

MASSIMO DUTTI Top lingerie con dettagli in pizzo

Credits: massimodutti.com

MANGO Top dal taglio asimmetrico con le spalline sottili

Credits: shop.mango.com

SANDRO Top lingerie con inserti in pizzo

Credits: it.sandro-paris.com

ROUJE Top effetto lingerie con inserti in pizzo

Credits: rouje.com

Foto in apertura: GettyImage