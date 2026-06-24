Kate Moss e quel top lingerie con i dettagli in pizzo che anche noi vogliamo assolutamente nell’armadio quest’estate
Con lavorazione a coste, in crochet, con peplum: in questa stagione possiamo contare su una grandissima varietà di top per costruire look estivi freschi e di gran tendenza. Ma c’è un altro modello, altrettanto ricercato e super chic, su cui vale la pena puntare quest’estate: il top lingerie.
Avete presente quei top morbidi con le spalline sottili, realizzati in tessuti come seta o satin, che fino a poco tempo fa erano confinati al solo cassetto di intimo?
Beh, da qualche stagione a questa parte sono diventati uno dei grandi capisaldi del guardaroba più elegante e sono stati sdoganati persino nelle occasioni speciali.
Ne sa qualcosa Kate Moss che ieri l’ha indossato a Parigi per assistere allo show SS27 uomo di Saint Laurent.
L’ex modella, avvistata fuori dal suo hotel, ne ha scelto uno nero con i dettagli in pizzo che ha abbinato sapientemente ad alcuni dei grandi must del suo guardaroba: un blazer nero, un paio di jeans scuri corti a gamba dritta, dei sandali con il tacco alto e i suoi immancabili occhiali da sole.
***Julia Roberts negli anni ’90 aveva già trovato il modo più easy di indossare la gonna di paillettes (e noi vi sveliamo come ricreare il suo look)***
Ma in circolazione si trovano anche altri modelli (ben più colorati) che si sposano molto bene con look più estivi.
Dal taglio asimmetrico, dai colori pastello o dalle nuance più intense, con l’orlo o con giusto qualche piccolo dettaglio in pizzo: ecco una mini selezione di top lingerie su cui potete mettere gli occhi quest’estate.
Top lingerie: i modelli perfetti per l'estate
ZARA Top asimmetrico con dettagli in pizzo
Credits: zara.com
SÉZANE Top in seta color burro con spalline sottili e fascia di pizzo
Credits: sezane.com
INTIMISSIMI Canotta lilla in seta e pizzo
Credits: intimissimi.com
PRIMARK Canotta in raso color cioccolato con bordi di pizzo ricamato
Credits: primark.com
FLEUR DU MAL Top nero in seta con dettagli in pizzo
Credits: fleurdumal.com
MASSIMO DUTTI Top lingerie con dettagli in pizzo
Credits: massimodutti.com
MANGO Top dal taglio asimmetrico con le spalline sottili
Credits: shop.mango.com
SANDRO Top lingerie con inserti in pizzo
Credits: it.sandro-paris.com
ROUJE Top effetto lingerie con inserti in pizzo
Credits: rouje.com
Foto in apertura: GettyImage
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