È vero: non c’è estate senza un nuovo paio di occhiali da sole! E voi avete già trovato il vostro paio di "aviator" per la stagione?



Non solo per proteggersi dal sola ma anche per definire il proprio stile! Gli occhiali da sole aviator (o a goccia o pilot, se preferite) sono ideali per il make over di un look da perfetta globetrotter.

Ma c’è una novità. Le montature per l’estate 2020 cambiano rotta e percorrono un filo cromatico metallico che sfuma sui toni neutri e minerali: dal terra al ruggine, al sabbia, fino ai materiali più nobili come il silver e l’oro.

Il doppio ponte in metallo si trasforma in un protagonista indiscusso per Bottega Veneta, Alexander McQueen, Gucci, Ray Ban e Saint Laurent.

Mentre, Loewe aggiunge un originale inserto in pelle color cuoio dal sapore più "wild".

Le lenti sono fumé per soddisfare un gusto più classico, mentre per le personalità più audaci, specchiate per riflettere la luce e catturare gli sguardi dei presenti con una accattivante nota di charme underground.

State cercando un modello di occhiale aviator a prova di selfie? Nella wish list troverete i modelli più belli dell'estate.



LOEWE Occhiali da sole aviator con ponte in pelle.

Credits: mytheresa.com

VALENTINO Occhiale da sole con montatura in metallo e stud funzionale.

Credits: valentino.com

STELLA McCARTNEY Occhiali da sole pilot con lenti scure.

Credits: stellamccartney.com

SAINT LAURENT Occhiali da sole con doppio ponte e lenti in vetro minerale.

Credits: ysl.com

RAY BAN Occhiali da sole outdoorsman con frontalino decorativo.

Credits: ray-ban.com

MONTBLANC Occhiali da sole con lenti scure e montatura silver.

Credits: montblanc.com

GUCCI Occhiali da sole con lenti a goccia oversize.

Credits: gucci.com

EYEPETIZER Occhiali da sole in acciaio con lenti bicolore.

Credits: eyepetizer.it

EMPORIO ARMANI Occhiali pilot con doppio ponte in metallo.

Credits: armani.com

BOTTEGA VENETA Occhiali da sole aviator con lenti gold.

Credits: bottegaveneta.com

ALEXANDER McQUEEN Occhiali da sole con lenti fumé e montatura silver.

Credits: alexandermcqueen.com