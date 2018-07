Portarsi avanti non è mai una cattiva idea



I pezzi più cool di Settembre? Per non arrivare impreparate e senza il look giusto, occorre iniziare subito a fare un po' di shopping mirato, non trovate?

Archiviate dunque, almeno momentaneamente, la corsa all'ultimo bikini in saldo e concentratevi su quei capi di cui sentirete senz'altro l'esigenza al rientro alla quotidianità.

Parliamo di alcuni passe-partout che potreste indossare tranquillamente anche ora, come la t-shirt stampata, i sabot o la camicia in denim.

E di altri pezzi chiave decisamente più autunnali come il trench, il tubino in maglia e la gonna di pelle, perfetti più avanti per un dress code super chic.

Ad ogni modo giocare d'anticipo è sempre una buona idea.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione di 10 capi e accessori top.





IL TRENCH





Trench beige in tessuto fluido & OTHER STORIES.

Credits: stories.com





LA T-SHIRT STAMPATA





T-shirt stampata GUCCI.

Credits: net-a-porter.com





LA GONNA DI PELLE





Pencil skirt di pelle REJINA PYO.

Credits: net-a-porter.com





LA IT BAG ICONICA





Saddle Bag DIOR.

Credits: dior.com





GLI ORECCHINI PREZIOSI





Orecchini a cerchio con perle e strass CHANEL.

Credits: chanel.com





L'ABITO "LOGO"





Abito midi in maglia con logo stampato FENDI.

Credits: mytheresa.com





LA CAMICIA DI JEANS





Camicia in denim POLO RALPH LAUREN.

Credits: mytheresa.com





LA BLUSA IN PIZZO





Top con ricami in pizzo GUESS.

Credits: guess.eu





I PANTALONI MANLIKE





Cropped pants a vita alta in Principe di Galles MARELLA.

Credits: it.marella.com





Mules in suede ZARA.

Credits: zara.com