Il guardaroba autunnale perfetto? Per noi esiste ed è composto da 11 capi irrinunciabili: trench, blazer doppiopetto, pantaloni di pelle…

Mancano ormai pochi giorni alla fine dell'estate e all'inizio ufficiale dell'autunno. Se vi sta per scendere una lacrimuccia, forse non avete considerato che stiamo per entrare in una stagione bellissima (a dirla tutta è la nostra preferita!) sotto tanti punti di vista, in primis dal lato fashion.

Sì, perchè è arrivato finalmente il momento di rispolverare alcuni must indiscussi del guardaroba femminile che, non a caso, sono un classico proprio di questi mesi dell'anno. E l'altra bella notizia è che per costruire dei look autunnali impeccabili vi basterà semplicemente mixarli tra loro come più vi aggrada.

Il segreto per ottenere uno stile versatile, sobrio e super chic è infatti come sempre quello di puntare all'essenziale e con questi 11 capi evergreen sarà davvero un gioco da ragazze!

Dall'intramontabile trench beige, al blazer doppiopetto in tessuto spigato, dal pullover a righe, perfetto sia con jeans a vita alta che con pantaloni in pelle, senza dimenticare una gonna midi a pieghe dal mood preppy, un abito in maglia a portafoglio, un dolcevita nero passe-partout, un paio di pantaloni a palazzo raffinatissimi, da mixare con una camicia bianca bon ton e un maxi gilet in tweed.

Fidatevi: non vi servirà altro per essere favolose per tutto l'autunno!

Trench beige BURBERRY

Credits: mytheresa.com

Pullover a righe LES COPAINS

Credits: lescopains.com

Pantaloni in pelle COS

Credits: cosstores.com

Maglia a dolcevita LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Pantaloni a palazzo MARELLA

Credits: it.marella.com

Maxi gilet in tweed TORY BURCH

Credits: toryburch.com

Wrap dress in maglia & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Camicia bianca con fiocco LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

Gonna midi a pieghe SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Blazer doppiopetto BLAZÉ MILANO

Credits: blaze-milano.com

Jeans a vita alta GUESS

Credits: guess.eu