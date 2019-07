Dalla "giungla d’asfalto" alle passerelle, la tendenza safari è sempre più cool e lascia impronte indelebili su capi e accessori. Non lasciateveli scappare!

Siete sulle tracce di uno stile chic e globetrotter per questa estate? Appello a tutte le cool hunter, tenetevi pronte, si staglia all’orizzonte la tendenza safari.

Direttamente dalle catwalk passando dallo street style è stato intercettato il look perfetto che vi permetterà di sopravvivere e districarvi dal caos frenetico della giungla metropolitana: pantaloni cargo, jumpsuit, giacche utility, abiti chemisier e parka leggeri, saranno i vostri migliori alleati per essere sempre multitasking e chic in ogni momento della giornata dall’alba al tramonto.

Per uno stile più sofisticato, alla Lawrence d’Arabia, puntate su tonalità naturali come sabbia, ecrù, kaki, verde scuro e corteccia. Questi colori appartengono alla natura incontaminata e agli orizzonti sconfinati delle pianure alle falde del Kilimangiaro.



Se invece preferite una versione più audace modello Indiana Jones, da avventuriera “urban safari” vi consigliamo un mix and match di print etnici, stampe in pitone, coccodrillo e animalier. Avete scelto il vostro mood e siete in cerca di spunti e nuovi indizi?

La caccia ai pezzi chiave in stile safari è aperta, provate a scoprirli nella nostra selezione!





BENETTON Giacca sahariana multi tasche.

DORIA1905 Cappello verde intrecciato con paglia.

MASSIMO ALBA Foulard in voile di cotone con stampa leone.

FALCONERI Parka estivo in tessuto leggero color beige scuro.

FIORELLA RUBINO Abito midi con tasche e bottoni a vista.

KOCCA Pantaloni culotte color kaki stretti in vita da cintura.

MANILA GRACE Gonna modello pencil con tasche laterali.

MAX MARA Pantaloni in canvas di cotone.

MOTIVI Pantaloncino corto con cintura stretta in vita.

OLTRE Pantalone beige scuro con risvolto.

OYSHO Jumpsuit color sabbia multi tasche.

PENNY BLACK Borsa in canvas con tasche e bordatura in pelle a contrasto.

PQUADRO Zaino in pelle con lampo centrale a vista.

PROENZA SCHOULER Pantalone cargo con tasche laterali.

BLAUER Vestito in cotone satin con cintura in vita.

THE BRIDGE Borsa utility in pelle marrone scuro.

TIMBERALND Sandalo sportivo in morbido suede.

TOD'S Mocassino in tela con inserti in pelle.

TRUSSARDI Occhiali dalla montatura tonda.

