Il guardaroba della prossima stagione fredda in 10 trend dalle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi.

Cosa ci riserverà il prossimo anno? In uno scenario dominato da un enorme punto interrogativo, almeno la moda ci regala qualche certezza. Le sfilate andate in scena durante le ultime settimane a New York, Londra, Milano e Parigi - tutte o quasi in modalità virtuale - hanno infatti delineato quelli che saranno i trend e le novità per l’Autunno Inverno 2021-22.

Una stagione che, nonostante tutto, si prospetta all’insegna dell’ottimismo e di una ritrovata joie de vivre, tra sguardi al passato e slanci verso un futuro talvolta avveniristico, dove trovano posto capi rilassati e silhouette audaci, colori bold e dettagli ultra sofisticati, rassicuranti evergreen e nuovi must.

Abbiamo passato in rassegna tutti gli show digitali, gli short film e i lookbook presentati durante il fashion month e abbiamo individuato i 10 trend più interessanti della stagione fredda. Per scoprirli, continuate a leggere!

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Colori bold

Le passerelle parlano chiaro: il prossimo autunno sarà rigorosamente a colori. E non parliamo di tinte pastello e nuance delicate - o meglio, non solo - ma di colori bold, vitaminici, sfacciati. Una (cromo) terapia d’urto per fare il pieno di ottimismo e buonumore.

(Nell’immagine: Prada, Giambattista Valli, Proenza Schouler. Credits: Press Office, giambattistavalli.com, proenzaschouler.com)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Leopard print

A far la parte del leone nelle collezioni targate Autunno Inverno 2021-22 è… il leopardo. La stampa più wild di sempre si prepara a contagiare l’intero guardaroba, dai soprabiti ai pantaloni. Il pezzo da avere assolutamente? I pantaloni oversize di Etro, da utilizzare come passepartout e indossare con maxi pull, camicie formali, blazer e felpe.

(Nell’immagine: Etro, Dior, N°21. Credits: Press Office, dior.com, numeroventuno.com)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Foulard in testa

Da qualche stagione fazzoletti e foulard hanno fatto la loro (ri)comparsa in passerella e anche il prossimo anno saranno - letteralmente - in testa alle tendenze chiave dei mesi freddi. Versatili e smart, saranno l’accessorio furbo in grado di dare la giusta piega - e il giusto stile - alle nostre giornate. Da portare annodato sotto il mento con tanto di occhialoni in stile diva hollywoodiana, oppure a mo’ di bandana in perfetto mood hippie chic.

(Nell’immagine: Max Mara, Philosophy di Lorenzo Serafini, Versace. Credits: Press Office, versace.com)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Maglieria

La stagione fredda fa il filo a maglioni oversize e knit dress, gli stessi che ci hanno tenuto compagnia durante il lockdown. A fare la differenza stavolta sono i dettagli - frange, lavorazioni couture, eclettici cut out - che rendono le proposte del prossimo anno perfette non solo per stare in casa, ma anche e soprattutto per uscire, finalmente.

(Nell’immagine: Gabriela Hearst, Fendi, Ermanno Scervino. Credits: gabrielahearst.com, Press Office)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Pelle

La leather mania non accenna ad arrestarsi e travolge ogni item. Dopo le gonne, i pantaloni di pelle e gli immancabili capispalla, anche gli abiti adesso si vestono di nappa, cuoio & Co. per traghettarci in un universo in stile Matrix, tra sci-fi e coolness. A dominare è il total black, ma non manca qualche sofisticata incursione cromatica.

(Nell’immagine: Simone Rocha, Alberta Ferretti, Sportmax. Credits: simonerocha.com, Press Office)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Ski mood

Il must-have indiscusso tra i capispalla? È ancora lui ovviamente, il piumino! Le proposte targate 2021-22 sembrano arrivare direttamente da Aspen, Cortina o Courmayeur e sono ideali per fuoripista cittadini e slalom metropolitani. Midi o lunghi, i nuovi modelli si portano con tutto, dai jeans agli abiti in maglia.

(Nell’immagine: Dolce&Gabbana, Miu Miu, Isabel Marant. Credits: cameramoda.it, miumiu.com, facebook.com/isabelmarant)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Gambe in primo piano

A dare il La è stato il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, che per la sua Act Collection si è affidato a un «irremissibile colpo di forbice» per dar vita a silhouette cortissime, sensuali e al contempo romantiche. Lo stilista è in buona compagnia. A seguire la stessa direzione sono state anche maison come Chanel ed Emporio Armani. Le gambe saranno dunque in primo piano, esaltate da tacchi altissimi, fasciate da stivali matelassé o ancora, avvolte da collant coprenti ton sur ton.

(Nell’immagine: Chanel, Emporio Armani, Valentino. Credits: chanel.com, Press Office)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Preppy style

Gonna a pieghe, basco alla francese, camicetta bon ton, maglione a trecce: cominciate a mettere tutto in wishlist perché la prossima stagione fredda vedrà il trionfo del preppy style. Lo stile “pre-school” nato negli anni ‘60 tra i ragazzi dei college inglesi tornerà a far breccia nei nostri cuori fashionisti e a regalare un tocco brit ai nostri outfit.

(Nell’immagine: Antonio Marras, Bora Aksu, Philosophy di Lorenzo Serafini. Credits: Press Office, boraaksu.com)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Faux fur

Buone notizie: sono sempre più numerosi i brand che stanno abbracciando la filosofia fur free in funzione di un approccio più etico e sostenibile. Preparatevi a fare posto nel guardaroba a capispalla fluffy, stole in ecopelliccia e coloratissimi boleri in pelo. Le proposte saranno tantissime e tutte irresistibilmente glamour.

(Nell’immagine: Prada, Blumarine, Givenchy. Credits: Press Office, givenchy.com)

Tendenze Moda Autunno Inverno 2021: Winter white

Dalle nuance del ghiaccio al bianco ottico, il non colore per eccellenza resta un must intramontabile e irrinunciabile. La nuova stagione lo vuole declinato in versione total look: bianco dalla testa ai piedi, o quasi. L’unica concessione sta proprio nelle calzature: DROMe le sceglie a contrasto, Fendi osa con il pitonato, Salvatore Ferragamo opta per un paio di sneakers back & white. A voi la scelta!

(Nell’immagine: DROMe, Fendi, Salvatore Ferragamo. Credits: Press Office)