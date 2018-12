Pronte a riscoprire tutto il glam anni 80 in questa selezione di capi e accessori must have?



Ingredienti: Vita alta, colori accesi, spalline costruite, denim, marsupio, paillettes, metallics, slouchy boots, maxi pull, powers suit, leggings.

Modalità d’uso: utilizzare alla mattina e alla sera, senza aver timore di abbondare.

Effetti (in)desiderati: potreste stupire e brillare eccessivamente (fino ad accecare chi vi sta intorno!).

Avete indovinato? I favolosi anni 80 sono tornati e con loro tanti sfavillanti look "disco fever" che più di qualsiasi altra cosa caratterizzano quel decennio che ha fatto la storia della moda (e non solo).

Che foste nate o meno in questo decennio o che l'abbiate in parte vissuto non importa, perché è questo trend e non l’anagrafe che vi aiuterà a trasformarvi in perfette ladies anni 80!

Let's play!





(Credits: Alberta Ferretti)

I pantaloni a vita alta con le pence, come questi gold in pelle di Alberta Ferretti, sono iconici e 100% anni 80. #Goldengirl

(Credits: Matchesfashion)

I maxi orecchini non possono mancare. Questi di Alessandra Rich uniscono cristalli a catene rock e sono assolutamente in tema! #Moreismore

(Credits: Net-a-Porter)

In un total look anni 80 non possono mancare le maxi spalline. Che ne dite di questo blazer in blu elettrico di Balmain? #Maxispalline

(Credits: YOOX)

Oro a 24 carati per la camicia di Alcoolique very eighties! #24k

(Credits: Celine)

Back in the time, le montature degli occhiali erano uniche e stravanganti, proprio come questa di Celine. #Cateye

(Credits: Kurt Geiger)

Colori accesi e finish metallico per la Kensington bag di Kurt Geiger. #Lamé

(Credits: Liu Jo)

Borchie, plissè e pelle rendono la mini di Liu Jo in pieno tema glam-rock anni 80. #Glamrock

(Credits: Mango)

Gli stivali di Mango daranno il perfetto tocco Eighties ai vostri outfit giornalieri. #Redboots

(Credits: Marzoline)

La fascia, come questa di Marzoline, è un accessorio cult e sarà la cherry on top sui vostri look "Flashdance". #Headband

(Credits: Saint Laurent)

La collezione A/W 18-19 di Saint Laurent è un inno agli anni 80 e questo abitino ne è l'esempio perfetto. #DiscoFever





(Credits: Farfetch)

Il maxi piumino di Moncler è assolutamnete revival, soprattutto se abbinato a denim vintage o leggings fluo! #Extralarge

(Credits: Moschino)

Il mitico marsupio è un accessorio must ormai da diverse stagioni. Noi vi proponiamo la versione logo di Moschino, uno dei brand simbolo degli anni 80. #Moschinomania

(Credits: Pinko)

Anche la jumpsuit è un pezzo cult. La proposta di Pinko è viola con bande laterali rosse e schiena scoperta. #Purplerain

(Credits: Zara)

Taglio, proporzioni e cintura in vita sono i dettagli eighties di questo mini abitino velvet di Zara, perfetto per le feste. #Partyready