Dai tradizionali loafer in pelle o camoscio ai modelli con maxi fibbie, fino alle versioni animalier, ecco i modelli su cui puntare per l'autunno inverno 2021-22.

Ci sono i trend e poi ci sono quei pezzi che, una volta entrati nel guardaroba, vi rimangono per sempre. Come i mocassini, un super classico che non stanca mai. Emblema dello stile preppy che ha invaso le strade a ridosso degli anni ‘70 sulla scia della moda nata nei college della Ivy League, questa tipologia di calzature non smette di esercitare il suo fascino e torna ancora una volta a essere protagonista.

Avvistati su gran parte delle passerelle, i mocassini dell’autunno inverno 2021-22 mostrano il loro lato più eclettico grazie a una moltitudine di frange, nappe e applicazioni gioiello.

Le declinazioni e variazioni sul tema per la stagione fredda sono tantissime, così come le opzioni di indosso: si va dai tradizionali loafer in pelle o camoscio - un passepartout su cui vale decisamente la pena investire - ai modelli con suola chunky in versione full color o animalier, perfetti per sdrammatizzare completi, gonne e abitini romantici, ma anche per dare una marcia in più alle mise più basic.

Per aiutarvi a trovare il modello giusto abbiamo sbirciato tra le proposte più interessanti del momento e selezionato quelle davvero imperdibili. Scopritele tutte!

ATP ATELIER Chunky loafer con frangia.

Credits: atpatelier.com

CARMENS Mocassino in pelle lucida con fibbia dorata.

Credits: Courtesy of Press Office

CHANEL Mocassino effetto trapuntato con placca logata.

Credits: chanel.com

ZARA Mocassino con suola track.

Credits: zara.com

SAINT LAURENT Mocassino in pelle effetto pony con stampa leopardata.

Credits: ysl.com

G.H. BASS & CO. Mocassini slip on in pelle lucida con nappine.

Credits: ghbass-eu.com

TOD’S Mocassino con impunture a vista, catena in metallo e bordo elasticizzato.

Credits: tods.com

STEVE MADDEN Mocassino chunky in vernice con dettagli gold.

Credits: Courtesy of Press Office

GANNI Mocassino bicolor con tacco squadrato e applicazione di cristalli.

Credits: ganni.com

SEBAGO Slip on in pelo stampato.

Credits: sebago.com

VELASCA Mocassini in pelle scamosciata e suola in para.

Credits: it.velascawomen.com

MANGO Mocassino effetto croc con fibbia in metallo.

Credits: shop.mango.com

GUCCI Mocassino con tacco grosso, applicazioni e fibbia GG.

Credits: gucci.com

TORY BURCH Mocassini a punta in pelle snake print con logo in metallo.

Credits: toryburch.com

ROGER VIVIER Mocassino in suede con maxi fibbia.

Credits: rogervivier.com

PRIMARK Mocassino effetto croc con dettaglio a catena.

Credits: primark.com