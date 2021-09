Cardigan e pullover con iniziali ricamate, bomber in stile college, camicie dalle linee essenziali e gonne in tartan. Non c'è niente da fare, lo stile preppy non passa mai di moda!

Non solo per affrontare il rientro sui banchi di scuola o per un back to work da manuale: lo stile college è anche, e soprattutto, una tendenza fashion che torna puntualmente ogni autunno a bussare alle ante del nostro armadio per entrare nel nostro dress code quotidiano.

Sì, perchè i pezzi chiave di questo mood stilosissimo sono fondamentalmente anche alcuni dei must indiscussi della stagione fredda, che mixati tra loro con quel tocco preppy a cui difficilmente riusciamo a dire di no, regalano un effetto davvero "wow". Non ci credete? La nostra selezione vi farà cambiare idea in un batter d'occhio, ne siamo certe.

Si spazia dal bomber (FYI: quest'autunno lo hanno proposto tutti e in tutte le salse!), al blazer sartoriale d'ispirazione maschile, dallo chemisier in denim al minidress in velluto nero con colletto bon ton, perfetto con gli iconici Dr. Martens o con un paio di mocassini in pelle.

E ancora, cardigan e pullover con iniziali ricamate, camicie a righe, minigonne a pieghe, abiti smanicati da abbinare a bluse con ruches. Il tutto ovviamente declinato su nuance autunnali e su stampe "very british" come il tartan, il check o il Principe di Galles.

Vi abbiamo convinte? Seguite i nostri consigli di shopping per ottenere un college style con i fiocchi!

Abito smanicato check print LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Felpa con iniziale ricamata e colletto con ruches SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Bermuda stampa tartan LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

Bomber oversize DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Gilet a trecce con profili a contrasto ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni con le pinces H&M

Credits: hm.com

Baseball cap in tweed MANGO

Credits: shop.mango.com

Minidress in velluto con colletto crochet LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Camicia a righe con fiocco LE SARTE PETTEGOLE

Credits: lesartepettegole.it

Mini a portafoglio con inserto in tartan AMOTEA

Credits: amotea.com

Abito chemisier in denim TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com

Gilet in maglia jacquard BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Stivaletti stringati DR. MARTENS

Credits: drmartens.com

Pullover con ricami a contrasto OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Bomber rosa confetto MIU MIU

Credits: miumiu.com

Camicia con logo CELINE

Credits: celine.com

Gonna midi con maxi tasche GIANLUCA CAPANNOLO

Credits: gianlucacapannolo.com

Mocassini in pelle TOD'S

Credits: tods.com

Abito corto a quadretti check MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Blazer doppiopetto in Principe di Galles BLAZÉ MILANO

Credits: blaze-milano.com

Tracolla in pelle bicolor TORY BURCH

Credits: toryburch.com