Indossare i mocassini con i calzini corti è il trend del momento. Se siete alla ricerca di un'idea per abbinarli ad hoc, provate questo outfit: il risultato finale vi sorprenderà

Una delle combo vincenti dell'autunno? Quella che vede protagonisti i mocassini, classici o bold che siano, e i calzini, bianchi o colorati in base al mood del momento. Un abbinamento stiloso che si adatta bene a tanti look diversi: con i jeans, con un paio di pantaloni a sigaretta, sotto a un tailleur elegante, con le gonne a pieghe dallo stile preppy and so on. Ma se cercate qualcosa di più particolare, il mix che fa per voi è questo sfoggiato dall'influencer Monica Ainley de La Villardière.

Modella, stylist, e giornalista di moda, Monica abbina infatti questo duo cool con alcuni dei pezzi più sofisticati del guardaroba femminile: un abito lingerie in satin (il suo è di Miu Miu con corpetto ricamato in crochet), il classico e sempreverde trench beige a doppiopetto, una maxi sciarpa jacquard e una pochette nera. Il risultato finale è easy-chic proprio come piace a noi! E voi che cosa ne pensate?

Abito satin con corpetto crochet MIU MIU

Abito midi satin con corpino arricciato LOVE COPENHAGEN

Trench beige doppiopetto MANGO

Calzini blu a coste UNIQLO

Mocassini con suola in gomma GEOX

Sciarpa jacquard VALENTINO

Pochette in pelle nera ZARA

Occhiali da sole GUCCI EYEWEAR

