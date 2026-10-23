Come indossare i mocassini dall’alba al tramonto: 7 abbinamenti (rubati alle trend setter) da copiare quest’autunno.

Sono le prime scarpe che tiriamo fuori dalla scarpiera al primo accenno di autunno e finiamo per tenerli ai piedi fino alla fine dell’inverno: in questo periodo dell’anno i mocassini si confermano una delle nostre più grandi certezze.

Che siano i classici modelli in pelle liscia o le varianti, in suede, dai motivi animalier o con dettagli in shearling, che strizzano l’occhio alle ultime tendenze, in questa stagione i mocassini tornano inevitabilmente ad essere la nostra prima scelta.

Perfetta via di mezzo in quei giorni in cui è ancora troppo caldo per sfoggiare gli stivali ma troppo freddo per i sandali, hanno il vantaggio di essere comodi, super stilosi e così versatili da poter essere sfruttati persino nelle occasioni più formali.

E basta dare uno sguardo ai look delle trend setter per trovare nuove idee su come indossarli da mattina a sera in modo sempre diverso.

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7 idee su come indossare i mocassini quest'autunno

Minimo sforzo e massima resta sempre assicurati con la combo “jeans + mocassini”. Nelle giornate più fresche potete stratificare il look con una camicia in denim e un pullover dai colori vivaci. Per renderlo un po’ più chic, invece, potete puntare su un blazer monopetto dal fit oversize e una it-bag nuova di zecca.

Per un look simile ma ancora più raffinato, scegliete dei jeans bianchi a gamba larga. Mixarli a capi e accessori marroni è il primo passo per costruire una mise sobria e adatta a ogni impegno della giornata. I pezzi color cioccolato da avere a disposizione? Un maglione girocollo, un cappotto lungo, dei mocassini scamosciati e una maxi tote bag.

Se preferite optare per qualcosa di più audace, potete partire da un paio pantaloni animalier dal fondo svasato e dei mocassini marroni effetto vintage. Anche in questo caso, giocare con il layering può rivelarsi una buona idea. E una camicia azzurra e un pullover marrone in maglia grossa si sposano perfettamente con questo mix.

Per un outfit più femminile, potete scegliere uno chemisier in denim. Per esaltarlo al massimo, bastano un trench color cammello e dei mocassini marroni a stampa cocco.

Come indossare i mocassini in modo da unire comodità e stile dall’alba al tramonto? Tutto ciò che dovete mettere in wishlist è una t-shirt bianca, un paio di pantaloni wide leg giallo senape e un blazer gessato. E aggiungere poi dei mocassini neri e una handbag coordinata.

Ma i mocassini si abbinano molto bene anche alle gonne midi. Se ne avete una in pelle dalla silhouette morbida, provatela con un gilet in maglia, un pullover rosso da indossare all’occorrenza e dei mocassini in pelle liscia portati con calzini a vista.

Altrimenti, per slanciare un po’ la silhouette, potete optare per dei mocassini con il tacco: indossati con maglione chunky e gonna a pieghe regalano grandi soddisfazioni.

Foto: GettyImage