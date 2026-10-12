Due icone dello stile si incontrano in una capsule collection che celebra la storia del mocassino e la rilegge con dettagli argentati, contrasti black & white e finiture ricercate.

Nato per accompagnare il quotidiano, il mocassino penny loafer è ormai diventato un classico del guardaroba , oggi più attuale che mai. A renderlo protagonista di una nuova collaborazione sono KARL LAGERFELD e G.H.BASS, due nomi che si incontrano per una capsule collection dedicata all'autunno-inverno 2026, in cui la tradizione americana incontra l'inconfondibile visione stilistica della Maison francese. Il tutto proprio in un anno speciale per il marchio di calzature che, nel 2026 celebra 150 anni di storia e artigianalità e festeggia i 90 anni di Weejuns®, il suo mocassino di punta, diventato un'icona.





KARL LAGERFELD x G.H.BASS: sette modelli per reinterpretare un classico

La capsule comprende sette modelli da uomo e da donna, accomunati da una rilettura sofisticata della silhouette originale e da una particolare attenzione ai dettagli. Il protagonista è naturalmente il penny loafer, che conserva la sua forma iconica ma si arricchisce di elementi capaci di renderlo immediatamente riconoscibile.

Il dettaglio distintivo è una moneta argentata con il K/Autograph, inserita nella classica fascetta porta-penny: un omaggio alla costruzione tradizionale del mocassino, reinterpretata attraverso uno dei segni grafici della Maison. Un accento discreto ma significativo, che trasforma un elemento storico in una firma contemporanea.

Le proposte giocano con tre diverse interpretazioni del modello. C'è la versione in nero lucido, essenziale e versatile, pensata per accompagnare tanto i look sartoriali quanto gli abbinamenti più informali. Accanto a questa, il mocassino bicolore bianco e nero introduce un contrasto deciso, dall'allure grafica, mentre la variante nera con il motivo KARL LAGERFELD Icon impresso tono su tono punta tutto sulla texture e su un'eleganza più discreta.

Tre modi di interpretare lo stesso classico, che dimostrano come anche una scarpa dalla lunga storia possa trovare nuove chiavi espressive senza rinunciare alla propria identità.

Il fascino senza tempo del mocassino incontra l'estetica rock-chic

Il dialogo tra KARL LAGERFELD e G.H.BASS nasce dall'incontro di due anime complementari. Da un lato, l'eredità di un marchio americano che ha fatto della funzionalità e della qualità alcuni dei suoi tratti distintivi; dall'altro, l'estetica della Maison KARL LAGERFELD, che rilegge i classici d'ispirazione parigina attraverso un'attitudine rock-chic e uno sguardo rivolto al futuro.

La storia del Weejuns® affonda le radici nel 1936, quando G.H.BASS reinterpretò una scarpa da fattoria norvegese, originariamente pensata per il relax e il tempo libero, trasformandola in un modello destinato a lasciare il segno. Da allora, il penny loafer ha conquistato un posto stabile nel guardaroba, passando con naturalezza da un'estetica preppy agli abbinamenti più contemporanei.

È proprio questa versatilità a renderlo ancora oggi un alleato di stile. Nella visione di KARL LAGERFELD, il mocassino si inserisce nel guardaroba Autunno/Inverno 2026 come un accessorio capace di accompagnare completi sartoriali, silhouette iconiche e outfit quotidiani. Una scarpa che non ha bisogno di reinventarsi completamente per parlare al presente: bastano una finitura lucida, un contrasto cromatico o un dettaglio metallico per darle una nuova personalità.

La collaborazione celebra così il valore dei grandi classici, dimostrando che la loro forza sta anche nella capacità di evolversi, tra ciò che conosciamo e ciò che ancora ci sorprende.

La collezione KARL LAGERFELD x G.H.BASS sarà disponibile da ottobre 2026 nelle boutique KARL LAGERFELD, su Karllagerfeld.com, presso una selezione di partner wholesale e su ghbass-eu.com.