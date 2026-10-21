Se non sapete mai quali scarpe indossare con i vostri jeans preferiti, ecco 7 idee da Instagram da cui potete lasciarvi ispirare in questa stagione.

Sono uno di quei capi a non sappiamo proprio rinunciare, non facciamo altro che collezionare modelli su modelli e ogni scusa è buona per regalarcene di nuovi: i jeans hanno da sempre un posto speciale nel nostro guardaroba (e nei nostri cuori).

Li scegliamo nel tempo libero e nei weekend di relax, li sfruttiamo anche durante le uscite più eleganti e si confermano la nostra prima scelta quando non sappiamo come vestirci e vogliamo risolvere qualsiasi problema look con il minimo sforzo.

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Di giorno con calzature comode, di sera con i tacchi: sulla carta le combinazioni che si possono provare sono praticamente infinite, ma nella vita di tutti i giorni non è sempre facile capire che scarpe mettere con i jeans in modo da non cadere nel banale.

Su cosa orientarsi per da vita ad outfit stilosi e tutt’altro che scontati? Chi meglio delle trend setter può aiutarci a trovare un po’ di ispirazione!

Ecco 7 combo, scovate su Instagram, che anche voi vorrete copiare quest’autunno.



Che scarpe mettere con i jeans: 7 look per l’autunno

01. Jeans dal fondo svasato + sandali

Perché mettere definitivamente in panchina i sandali. Finché le temperature lo permettono (e a patto che non piova) potete sfoggiarne un paio con i listini incrociati con dei jeans dal fondo svasato. Per dare un tocco autunnale al tutto, vi basterà aggiungere un trench color biscotto, un cardigan e una shopping bag dai colori caldi e avvolgenti.



02. Jeans con l’orlo sfrangiato + ballerine

Nel tempo libero, in quei momenti in cui non avete voglia di dedicare tempo alla scelta del look e volete giusto indossare un paio di jeans e un pullover, scegliete un paio di ballerine al posto delle solite sneakers. Sono la scelta ideale per elevare un outfit che rischia di risultare troppo semplice.



03. Jeans con il risvolto + mocassini

Per un outfit easy ma curato, spazio a un paio di jeans comodi con il risvolto. Per un look dal gusto preppy, si possono abbinare a una polo a righe a maniche lunghe e a dei mocassini in pelle. Il tocco finale? Un trench dai toni neutri che protegge nelle giornate più fresche e aggiunge una dose di stile al tutto.



04. Jeans a sigaretta + Chelsea Boots

I jeans a sigaretta sono tra i modelli più versatili in assoluto. Portati con una semplice t-shirt bianca, un blazer a stampa check e dei Chelsea Boots in pelle marrone possono dar vita alla perfetta uniforme autunnale.



05. Jeans ampi + stivaletti con kitten heels

E se amate la combo “jeans + stivaletti”, quest’autunno potete puntare su una delle silhouette più comode, i jeans a gamba larga, da abbinare a stivaletti animalier con kitten heels, t-shirt e chiodo in pelle per dare carattere al look.



06. Jeans a vita alta + slingback

Quali scarpe mettere con i jeans in modo tale da sfruttarli anche nelle occasioni in cui è richiesto un look più ricercato? Tutto quello che vi serve è un modello a vita alta dal lavaggio scuro, da accostare semplicemente a una maglia dai colori versatili, delle slingback, un trench lungo e un foulard intorno al collo.



07. Jeans barrel + décolleté con la zeppa

Per seguire, invece, tre grandi trend della stagione nello stesso look, provate un paio di jeans barrel con delle pumps con la zeppa sottile e un pullover rosso. Vi basterà aggiungere un cappotto in faux-fur per avere un look ad alto tasso di stile e adatto anche alle giornate più fredde.

Foto in apertura: GettyImage