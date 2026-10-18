Addio temperature "hot": finalmente è l'ora dei pullover! La nostra "knitwear-list" è pronta e tutta da indossare
Sembra proprio che l'autunno sia arrivato, e quando le temperature iniziano a scendere, c'è un piccolo piacere a cui è difficile rinunciare: avvolgersi in un maglione morbido e caldo. Il pullover infatti, è uno dei grandi protagonisti del guardaroba autunnale e invernale, un alleato da indossare ogni giorno, declinato in mille versioni diverse, dal modello essenziale da portare in ufficio a quello più particolare da sfoggiare nel weekend. Anche voi ne siete innamorate?
Le nuove collezioni giocano con colori, proporzioni e materiali. Accanto alle tonalità intramontabili, come panna, grigio melange, cammello e cioccolato, trovano spazio colori più intensi e luminosi, perfetti per dare una scossa alle giornate più fredde.
E poi ci sono i dettagli che fanno la differenza: colletti, scolli a V, righe e motivi decorativi trasformano il classico maglione in un capo tutto da interpretare. Da portare con un paio di jeans e stivaletti per un look casual, sopra una camicia per giocare con le sovrapposizioni oppure con una gonna elegante per creare un contrasto interessante. Perché lo sappiamo, la moda invernale, dà il meglio di sé quando personalità e comfort si incontrano. E il pullover è la sintesi perfetta di cui non potremmo mai fare a meno!
Che siate fedeli ai grandi classici o alla ricerca di qualcosa di più originale, il pullover giusto può accompagnarvi per tutta la stagione. Basta trovare quello che vi fa venire voglia di affrontare anche le mattine più fredde con il sorriso.
Ecco la nostra selezione di pullover da non perdere per l'inverno 2026: morbidi, versatili e irresistibilmente chic. Attenzione, perché scegliere un solo preferito sarà tutt'altro che semplice!
Pullover : i modelli più belli per l'autunno/inverno 2026
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