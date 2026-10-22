Dal cappotto alla gonna, dai pantaloni all'abito, la pelle e la simipelle conquistano la stagione fredda

Riscriviamo il guardaroba di stagione con una delle tendenze moda 2026 2027: il leather trend. Dal capospalla alla gonna, dai pantaloni all'abito, la pelle e la simipelle conquistano la stagione fredda e i nostri look. In un gioco di pelle su pelle (letteralmente) la moda autunno inverno 2026 2027 si diverte, ancora una volta, a riscrivere le regole di uno dei trend più intramontabili del guardaroba femminile.

Un capo in pelle o in similpelle, infatti, non manca mai nelle collezioni donna che stagione dopo stagione, questo materiale si rinnova attraverso tagli, volumi e colori sempre diversi. Estate e inverno compresi. Ecco che allora è arrivato il momento di un recap "easy to use" per questo nuovo capitolo dedicato alla pelle autunno inverno 2026 2027.





Quali sono i capi in pelle must-have dell'autunno inverno 2026 2027?

Assodato che il trend pelle 2026 2027 è all over e che non c'è un solo capo del guardaroba di stagione, accessori compresi, che non sia in pelle o similpelle, l'attenzione ricade sulle giacche e sui capispalla.

Si parte dal bomber in pelle, un grande classico che si rinnova attraverso volumi oversize e forme più bombate. Tasche, cerniere e dettagli sporty ne accentuano il carattere, mentre i colli a imbuto aggiungono un tocco contemporaneo. Un capo dal mood rilassato, perfetto per costruire look casual ma ricercati. Tra i colori da tenere d'occhio, le sfumature calde del marrone e le tonalità bordeaux.

La giacca di pelle nera si presta invece a interpretazioni più strutturate, con tagli sartoriali e linee pulite. Sempre in black leather: camicie e chiodi con cinture in vita. Il leather trend guarda anche al passato e riscopre il fascino bon ton degli anni Cinquanta con mini jacket super chic da abbinare a gonne midi a ruota o pencil skirt. I pantaloni in pelle (o finta pelle) alternano linee morbide e rilassate come i modelli baloon e palazzo a pants super skinny anni '90. Due interpretazioni diverse dello stesso trend da scegliere in base al mood della giornata! Tra i pezzi da riscoprire ci sono anche i bermuda in pelle che regalono look fanciulleschi in combo con calzettoni di lana maglioni ampi-

Tra i grandi classici: la miniskirt, il trench e l'abitino in pelle. Tre evergreen che dimostrano quanto questo materiale possa cambiare carattere a seconda del taglio e dello styling. Il segreto è giocare con gli abbinamenti ancora una volta con altri pezzi e capi in pelle!

Leather trend autunno inverno 2026 2027: la wishlist dei capi da desiderare.

Abito in finta pelle ZARA

Credits: zara.com

Bermuda in pelle PENCE 1979

Credits: pence1979.com

Bomber in pelle TOMMY HILFIGER

Credits: tommy.com

Cabin in pelle MARELLA

Credits: marella.com

Camicia in pelle COS

Credits: cos.com

Giacca corta con cintura in pelle MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Giacchetta elegante in pelle CLAUDIE PIERLOT

Credits: claudiepierlot.com

Gonna in tessuto spalmato effetto pelle LIU JO

Credits: liujo.com

Gonna pull on in pelle ARKET

Credits: arket.com

Minigonna in similpelle H&M

Credits: hm.com

Pantaloni in pelle nera RESERVED

Credits: reserved.com

Pantaloni barrel in nappa MAX&CO

Credits: maxandco.com

Giacca in pelle SÉZANE

Credits: sezane.com

Trench in pelle con cintura MANGO

Credits: mango.com