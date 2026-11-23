Lo scorso sabato Miley Cyrus è convolata nozze con il musicista Maxx Morando: ecco tutti i dettagli del suo favoloso bridal look.

All’inizio sembravano solo voci di gossip, poi i rumors hanno iniziato a farsi sempre più insistenti e alla fine è successo davvero: Miley Cyrus si è sposata questo weekend con Maxx Morando.

Dopo diverse relazioni vissute sotto ai riflettori e una storia d’amore piuttosto turbolenta con Liam Hemsworth, l’ex bambina prodigio della Disney sembra aver ritrovato la serenità accanto al musicista della rock band “Liily”.

E lo scorso sabato, con una cerimonia privata celebrata a Palm Springs, è convolata a nozze con il compagno, con cui fa coppia fissa dal 2021.

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Il bridal look firmato Saint Laurent by Anthony Vaccarello di Miley Cyrus

In un’atmosfera super romantica, tra fiori bianchi e candele, Miley ha pronunciato il fatidico sì a bordo piscina e per l’occasione ha puntato su un bridal look dall’eleganza essenziale, firmato Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Per questo giorno speciale, la cantante ha optato per un look semplicissimo e sofisticato: un lungo abito a maniche lunghe in seta bianca, con scollo a barchetta sul davanti e ampio scollo a V sul retro, completato da un piccolo strascico e indossato con un paio di slingback dalla punta affilata.

A rendere più prezioso il tutto, i gioielli di Chopard: un paio di orecchini in oro bianco 18 carati con 4,27 carati di diamanti della collezione “Haute Joaillerie” e un anello della collezione “L'Heure du Diamant”, in oro bianco 18 carati con 6,06 carati di diamanti.

Da sempre incline a osare con outfit eccentrici e scelte di stile spesso provocatorie, questa volta Miley Cyrus ha voluto giocare con l'effetto sorpresa, mettendo da parte gli eccessi e mostrandoci un’immagine decisamente diversa da quella a cui ci ha abituati negli anni.

Il risultato? Un bridal look, minimal e chic, che non può che essere promosso a pieni voti!

Foto di copertina: GettyImage