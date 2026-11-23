Dalla borsa alla polo, passando per gioielli e accessori per chi ama l'avventura, 10 idee per stupire le vostre persone preferite con un regalo praticamente su misura





Il momento di iniziare a pensare ai regali di Natale è arrivato e sicuramente, ai primi posti di un'ipotetica classifica del regalo ideale, c'è quel dono che sembra fatto su misura.

Un oggetto esclusivo, personalizzato: con il nome, con una parola, con semplicemente un dettaglio che lo differenzi da un accessorio o un capo comune.

Da diversi anni i principali brand del lusso, e non solo, offrono sempre più la possibilità di customizzare i prodotti che offrono attraverso stampe, ricami o, come da tradizione nel campo della gioielleria, incisioni.

Per il Natale 2026 l'offerta non è certo da meno. Dalle borse alla piccola pelletteria, passando per abbigliamento, come maglie iconiche ed eleganti pigiami, e pezzi che non vi aspettate (come il sacco a pelo), le proposte da rendere uniche sono molte.

Le abbiamo selezionate, per lei e per lui, e ve le raccontiamo di seguito, con una piccola specifica: se volete mettere sotto l'albero uno di questi regali giocate d'anticipo e fatelo subito, perché le personalizzazioni richiedono nella maggior parte dei casi un po' tempo (e, ricordiamo, non possono essere restituiti o cambiati).

Date subito un'occhiata alle nostre proposte e scoprite le idee, divise per lui e per lei, ma facilmente condivisibili, per soprendere con un regalo davvero speciale.

Per lei: la maglia in seta

Da sola o in abbinamento a un pantalone in tinta, come pigiama per dormire o come look pajama-style per uscire: sembra un capo classico, ma personalizzato acquista un aspetto tutto nuovo e unico. Intimissimi offre un servizio di personalizzazione, accessibile in modo pratico dal sito, che permette di arricchire con un ricamo una vasta selezione di capi. Disponibile in tre font diversi e in una vasta selezione di colori, prevede di inserire iniziali o parole (fino a una lunghezza di 5 lettere), al costo di 5 euro.

Maglia in seta a taglio uomo, INTIMISSIMI.

Credits: Intimissimi.com

Per lui: la polo iconica

È uno dei capi più amati del guardaroba maschile e, per chi ancora non lo sapesse, è totalmente personalizzabile. Sul sito di Ralph Lauren è possibile creare praticamente da zero la propria polo, scegliendo tra infinite combinazione: colore di base e colore per il colletto, fantasie come righe e color block, tipologie di logo (con relativi colori) e la possibilità di aggiungere una frase, una scritta o un'iniziale sulla manica o sull'orlo. Il costo varia in base al modello, ma non al numero e al tipo di customizzazione che si sceglie.

Polo classica personalizzata, RALPH LAUREN.

Credits: ralphlauren.it

Per lei: l'anello con incisione

Grande classico da regalare, o regalarsi, è un bijoux personalizzato come questo, l'anello a sigillo di Merci Maman, marchio che offre ampia scelta in fatto di personalizzazioni. Il pratico servizio online prevede la realizzazione dell'incisione, di massimo 6 caratteri, in sole 24 ore.

Anello con sigillo ovale placcato oro 18 carati personalizzato, MERCI MAMAN.

Credits: Mercimaman.com

Per lui: l'organizer su misura

Mon Monogram di Louis Vuitton è forse uno dei servizi di personalizzazione più noti e pià originali e permete di apporre decorazioni e iniziali su alcuni dei modelli più celebri della prestigiosa maison. Ha un tempo di consegna di circa 2-3 settimane, un costo di circa 100 euro rispetto al prezzo iniziale dell'accessorio, ed è disponibile in numerose combinazioni colore da apporre sui pattern simbolo del marchio, dal Monogram classico al Damier. Un altro servizio di personalizzazione, del tutto gratuito, prevede invece la stampa a caldo delle iniziali, apposte però all'interno della pelletteria o su accessori esterni, come i tag in pelle per bagagli e borse.

Organizer tascabile Mon Monogram, LOUIS VUITTON.

Credits: Louisvuitton.com

Per lei: la mini-bag con le iniziali

Per sorprendere con un accessorio distintivo, Parfois offre un servizio di personalizzazione che include tantissime borse, come questa, a spalla. Disponibile in diversi colori, si può personalizzare con due iniziali (in due proposte di colore differenti) al costo di 3 euro.

Borsa a tracolla allungata di pelle, PARFOIS.

Credits: Parfois.com

Per lui: la borsa weekend che si distingue

La borsa Le Pliage di Longchamp è forse una delle borse più amate e pratiche e, solo online sul sito, è possibile realizzarla da zero scegliendo tra un'ampia proposta di colori. Dalla tela di base ai manici, passando per l'hardware e arrivando a righe, inizali e disegni, permette di scatenare la fantasia in modo unico. Il prezzo è giù calcolato in base alla scelta del modello e il tempo di attesa per averla è di due settimane-un mese circa.

Borsa Le Pliage taglia L personalizzata con il servizio My Pliage, LONGCHAMP.

Credits: Longchamp.com



Per lei: la collana con charms personalizzati

Un messaggio, chiaro o in codice, da indossare ogni giorno. Lil Milan propone una vasta selezione di ciondoli personalizzabili con una o più lettere o con i simboli dello zodiaco, da mixare in modo unico e personale. Per averli occorrono circa due settimane e sono acquistabili con o senza catenina.

Charm Pensavo fosse amore, LIL MILAN.

Credits: Lilmilan.com





Per lui: la cintura con il tocco speciale

Un gesto discreto per chi ama la formalità ma con un twist contemporaneo: Gucci permette di personalizzare molti modelli di cintura, aggiungendo le iniziali all'interno, stampate a caldo in oro o in argento. Si tratta di un servizio completamente omaggio.

Cintura con dettaglio incrocio GG, GUCCI.

Credits: Gucci.com



Per lei: il beauty case inconfondibile

Marchio che fa della personalizzazione il suo punto forte fin dagli inizi, My Style Bag permette di scegliere tra diversi modelli di borse, bagagli e necessaire e di decorarli con le proprie iniziali, ricamate in un'ampia palette di colori e in due tipologie di font. Un servizio effettuato al costo di 12 euro.

Beauty case Berkeley in feltro blu, MY STYLE BAG.

Credits: Mystylebags.it



Per lui: per chi ama l'avventura

Borse, pelletteria e gioielli sono forse all'ordine del giorno in fatto di personalizzazione. Ma c'è chi, come Zara Home, propone accessori fuori dagli schemi. Come questo sacco a pelo, che si può decorare con le proprie iniziali, in tre colori diversi, al costo di 3 euro.

Sacco a pelo imbottito singolo, ZARA HOME.

Credits: Zarahome.com