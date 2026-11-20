La top model, immortalata per le strade della nota località sciistica di Aspen, indossa una giacca in pelliccia sintetica della nuova Party Selection di Mango che ci ha fatto innamorare "at first sight"

Una tendenza a cui non possiamo dire di no nella stagione fredda è quella delle faux fur. Lontana dall’essere un semplice ripiego, la pelliccia sintetica è diventata il vero passe-partout del guardaroba invernale, capace di conquistare anche le celeb più cool e attente allo stile.

L’ultima conferma arriva direttamente da Aspen, dove Bella Hadid è stata avvistata durante il weekend con un outfit da manuale.

Protagonista assoluta della mise è una giacca corta in pelliccia sintetica firmata Mango, parte dell’esclusiva collezione Party Selection. Un modello dal carattere sofisticato e contemporaneo, caratterizzato da un maxi colletto con revers, polsini ampi a contrasto e una calda nuance miele con sfumature brunite che regala immediatamente un’allure seventies irresistibile.

Ma il vero colpo di genio di Bella Hadid sta nello styling. Invece di abbinare questo capospalla scenografico a un abito da sera, la modella ha scelto la carta della nonchalance quotidiana, dimostrando come un pezzo pensato per le feste possa funzionare alla perfezione anche off-duty.

Sotto la giacca, infatti, Bella indossa una semplice felpina blu navy chiusa con la zip fino al collo, un layer sportivo che spezza l’opulenza della pelliccia con un tocco minimal e rigoroso.

A completare il tutto ci pensano un paio di jeans flare, occhiali da sole scuri, dei maxi cerchi dorati alle orecchie e un paio di scarpe bicolor con punta beige a contrasto che aggiungono un accento chic all’insieme.

Il risultato è un equilibrio impeccabile tra lusso accessibile, comodità e attitudine effortless. Ancora una volta, Bella Hadid ci insegna che il segreto per rendere attuale anche il capospalla più importante è di mixarlo con i capi più basici che abbiamo già nell’armadio. Lasciatevi ispirare!

Photo Courtesy of Press Office