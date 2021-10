Comode, capienti e super glam: ecco a voi una selezione di maxi pochette che non vi faranno di certo rimpiangere le classiche borse da giorno

Dimenticatevi delle pochette da sera minuscole in cui ci stavano al massimo un pacchetto di fazzoletti e le chiavi di casa (ma solo senza portachiavi, eh). Ormai da qualche stagione il loro motto è diventato piuttosto "go big or stay home": si sono adeguate insomma alla nostra necessità di portare in giro molte più cose (sì, lo sappiamo, a volte persino troppe) e sono diventate come per magia maxi!

Da indossare a mano come le loro "colleghe petit" (che comunque -attenzione - sono ancora super chic ma forse più indicate per occasioni eleganti, cerimonie o serate speciali). Oppure da mettere sotto al braccio proprio come fanno le influencer più stilose in circolazione. Alcuni modelli poi hanno anche una catena per poterle indossare tranquillamente a tracolla.

E - cosa ancora più importante - grazie appunto alla loro estrema capienza e versatilità, sono perfette da sfoggiare anche di giorno nella quotidianità. Meglio di così non si può insomma: scegliete la vostra e non fatene più a meno!

