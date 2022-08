"Blonde" il film basato sull'omonimo libro di Joyce Carol Oates arriverà nelle sale in autunno ma la Marilyn-mania non si è mai spenta e torna in auge più che mai. Ecco i look più belli della pellicola da replicare...

Da quando è uscito il primo trailer a giugno, l'attesa per questo nuovo biopic su una delle dive più amate di sempre è schizzata alle stelle.

Parliamo di "Blonde", il film di Andrew Dominik interpretato da Ana de Armas e basato sul libro di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe.

Un'icona della pop culture, la prima sex symbol, amata da tutti (ma per davvero da nessuno), un autentico talento da attrice celato dietro la maschera della bionda sensuale e svampita, un animo profondo e sensibile ma estremamente fragile... E poi la fine, nella notte tra il 4 e il 5 agosto, ancora costellata da dubbi e punti non chiari dopo 60 anni e che ha calato il sipario sulla sua vita ad appena 36 anni.

Marilyn Monroe è uno dei volti del cinema più riconoscibili e da anni Hollywood prova a raccontarne la vita, la carriera, gli amori e il tragico finale. Il biopic targato Netflix verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre ma dai frame visti una cosa balza subito all'occhio: l'ottimo lavoro fatto dall'attrice di origini cubane Ana de Armas per entrare nei panni della bionda più famosa della storia.

La somiglianza è notevole, anche nei gesti e nelle espressioni, nel sorriso ammiccante e nello sguardo spaesato dei momenti più bui, per questo le aspettative sulla pellicole sono molto alte e in Rete fioccano i commenti.





E con i primi trailer è tornata anche la "Marylin Mania": del resto i suoi look hanno fatto scuola: i capelli biondi e vaporosi, ma anche ai vestiti iconici indossati, come l'abito bianco di "Quando la moglie è in vacanza" con la gonna sollevata dall'aria delle grate della metropolitana e che scatenò l'entusiasmo dei presenti ma anche la gelosia dell'allora marito, il campione di baseball Joe Di Maggio.

O l'abito fucsia di "Come sposare un milionario", talmente celebre da essere "omaggiato" da Madonna nel video di "Material girl"...



Ma non sono solo gli abiti di scena ma anche i look più "privati", ritratti in tanti scatti diventati celebri, a incantarci ancora oggi: i pull leggeri e aderenti portati con pantaloni Capri o dal taglio maschile, amatissimi da Marilyn nel tempo libero o gli abiti romantici e iperfemminili.

In attesa di vedere "Blonde", eccovi 5 look ispirati a Marilyn:







Uno dei look più iconici di sempre: l'abito bianco con scollo all'americana e con gonna plissè indossato in "Quando la moglie è in vacanza" che ha reso Marilyn... Marilyn! Se sognate un look del genere potete provare a combinare un top con scollo halter con una morbida gonna a pieghe e il gioco è fatto.





Credits: Netflix

Marilyn, lontano dai riflettori, amava la comodità e i look semplici: tra i suoi must have (e, in generale, di le ragazze dell'epoca) c'erano i pull dolcevita da indossare con i capri pants, i pantaloni che scendevano sotto il ginocchio. Per una versione più "aggiornata e corretta" unite una maglia a collo alto con un paio di pantaloni chiari dal taglio maschile e sartoriale.





Credits: Netflix



Altro look comfy chic amato dalla diva e "immortalato" nel film biopic su di lei è quello indossato da Marylin in una foto scattata con il secondo marito, il giocatore di baseball Joe Di Maggio. L'immagine ritrae i due in un momento di tenerezza e complicità (nella pellicola il ruolo di Di Maggio è interpretato da Bob Cannavale), ma il matrimonio tra le due star sarebbe naufragato dopo appena 9 mesi.

La Monroe qui indossa un paio di pantaloni dal taglio dritto stampa Vichy con un pull aderente. Ai piedi, al posto dei soliti tacchi, un paio di semplici sandali flat.





Credits: Netflix

Marilyn si sposò tre volte: l'ultimo matrimonio fu con il drammaturgo Arthur Miller (nel film lo interpreta Adrien Brody), un amore in cui l'attrice credette fortemente, pur essendo i due appartenenti a mondi molto distanti: quello della scrittura lui e quello scintillante dello spettacolo lei. Due anime in realtà affini per molti aspetti: Miller seppe cogliere il lato più profondo di Marilyn ma non bastò a mantenere vivo il loro matrimonio che terminò dopo 5 anni. In questa scena la diva è con il marito e indossa un romantico abito a pois azzurro, un vestito che racconta il lato più "leggero" e "fanciullesco" - ma anche autentico - di Marilyn.

Credits: Netflix

Marilyn aveva uno charme e un carisma unici, qualunque cosa indossasse. La sua sensualità non era solo legata al fisico esplosivo ma al suo sorriso, allo sguardo, all'attitude con cui camminava e parlava e che le permetteva di rendere unico e incredibile qualunque abito indossasse, anche il più semplice.

Come il vestito nero di questa scena, con scollo rotondo e spalline sottili come il modello che vi proponiamo: minimal ma con un inedito tocco sexy dato dalle spalline con gioco di incroci sulla schiena.





