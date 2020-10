Le maniche a palloncino, o a sbuffo che dir si voglia, sono il dettaglio che renderà speciale i vostri top e le vostre maglie autunnali: ecco le versioni must da aggiungere subito in wish list!

Un modello che spopolava negli anni 80 e che, da un paio di stagioni, è tornato a essere protagonista sulle passerelle e sui nostri look. Si chiama balloon (o puff) sleeve top, ossia il top o maglioncino con maniche a palloncino o a sbuffo. L'abbiamo amato quest'estate su camicette e bluse leggere ma persino pullver e maglioni più pesanti si sono convertiti a questo trend e sono già pronti a regalarci quel tocco bon ton irresistibile anche nella stagione autunno-inverno.

Perfette sopra a un paio di pantaloni maschili dal taglio sartoriale, infilate in un semplicissimo paio di jeans, in combo con gonne mini, midi o maxi, e persino come dettaglio bold sotto a un abito smanicato o una salopette. In poche parole si sposano praticamente con tutto!

Dalla blusa elegante alla camicetta preppy con colletto, dal micro cardigan di lana al top in ecopelle, mentre per la sera via libera a varianti con maniche in tulle dall'effetto sensuale "vedo-non vedo" oppure declinate su tessuti dai bagliori metallizzati.

Che cosa aspettate a scegliere il modello perfetto per il vostro stile?

ZARA

Credits: zara.com

ONLY

Credits: zalando.it

JONATHAN SIMKHAI

Credits: net-a-porter.com

HORROR VACUI

Credits: net-a-porter.com

STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

OBJECT

Credits: zalando.it

DRIES VAN NOTEN

Credits: net-a-porter.com

VALENTINO

Credits: net-a-porter.com

SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

H&M

Credits: hm.com

MONCLER GENIUS

Credits: mytheresa.com

NLY BY NELLY

Credits: zalando.it

ULLA JOHNSON

Credits: net-a-porter.com

REDVALENTINO

Credits: net-a-porter.com

COSTARELLOS

Credits: mytheresa.com

LOEWE

Credits: mytheresa.com

SISTER JANE

Credits: zalando.it