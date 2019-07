15 pezzi firmati Mango per rendee il vostro guardaroba estivo super cool!



Lo sappiamo, fare shopping con i saldi può essere al tempo stesso "croce e delizia": da una parte la possibilità di risparmiare ci ingolosisce, dall'altra rischiamo di essere travolti da frenesia compulsiva e acquistare tanto, forse troppo.

Se poi ci troviamo davanti alla collezione PE 2019 di Mango, uno dei marchi cult del low cost, allora contenerci diventa proprio difficile!

Ma, calma, ci siamo noi una mano a scoprire su quali pezzi puntare con i saldi estivi 2019! Con la nostra selezione saprete esattamente su quali pezzi investire questa stagione (e il portafogli vi ringrazierà)!

Ci sono tutti i must che non possono mancare nel vostro guardaroba estivo.

C'è n'è davvero per tutte: da un capo classico come la giacca blazer nera, passepartout senza tempo, all'abito midi in lino, tormentone fashion di stagione.

C'è la camicia stampa paisley, perfetta con i pantaloni a palazzo freschi e chic. E poi il secchiello intrecciato, da vera fashionista, o i sandali sabot con listino!

Infine, in previsione dell'autunno, trovate anche gli stivaletti stampa pitone da sfoggiare da settembre in poi.

Cosa volere di più? ;)





Abito in lino arighe sottili con bottoni (circa 30 euro).

Credits: mango.com





Giacca blazer strutturata in lino (circa 40 euro).

Credits: mango.com





Pantaloni a palazzo a vita alta (circa 40 euro).

Credits: mango.com

Top in maglia di cotone a costine (circa 8 euro).

Credits: mango.com





Secchiello in paglia (circa 30 euro).

Credits: mango.com





Jeans cropped sfrangiati (circa 26 euro).

Credits: mango.com





Abito corto stampa check in lino (circa 16 euro).

Credits: mango.com





Sandalo sabot a listini (circa 50 euro).

Credits: mango.com





Camicia stampa paisley (circa 20 euro).

Credits: mango.com





Giacca di jeans taglio over (circa 30 euro).

Credits: mango.com





Gonna midi a fiori con bottoni sul davanti (circa 20 euro).

Credits: mango.com





Maglia con scollo incrociato e fiocco sul davanti (circa 13 euro).

Credits: mango.com





Bet bag in ecopelle stampa rettile (circa 8 euro).

Credits: mango.com





Shorts a vita alta con cinturina in vita (circa 26 euro).

Credits: mango.com





Stivaletti effetto snake (circa 30 euro).

Credits: mango.com