Dalle versioni dai colori pop a quelle ricche di volant, dettagli in pizzo o applicazioni floreali: ecco una selezione di maglioni (molto fashion) da puntare in vista della stagione fredda.



Sono sempre lì, in pole position, pronti a essere sfoderati in ogni circostanza e con il loro comfort e la loro morbidezza ci avvolgeranno e abbracceranno per tutta la stagione: maglioni e pullover sono i pilastri del guardaroba invernale e poco importa cosa dicono gli ultimi diktat della moda, sono sempre una garanzia e si confermano i nostri più fedeli compagni per affrontare al meglio anche i mesi più freddi.

Capo invernale per definizione, sono indispensabili per proteggerci dal freddo senza sacrificare il look e si abbinano perfettamente sia ai look più casual sia alle mise più raffinate.





Tra i modelli più amati dell’inverno 2019, quelli con scollo tondo o a V, quelli a tinta unita, con lavorazioni a coste, o a stampa animalier: come sempre i fashion brand non si smentiscono e anche quest’anno hanno inserito nelle loro nuove collezioni una così grande varietà di maglioni che non sarà facile resistere alla tentazione di acquistarli tutti!

Su cosa investire in vista dell’arrivo dell’inverno? Dai maglioni in maglia fine, da infilare dentro gonne e pantaloni a vita alta, a quelli in maglia più grossa, perfetti anche solo con un paio di jeans: ecco 16 proposte che dovreste tenere d’occhio durante la vostra prossima sessione di shopping!





GANNI Maglione grigio cropped in lana

Credits: matchesfashion.com









& OTHER STORIES Maglione bianco a pois neri

Credits: stories.com









UNITED COLORS OF BENETTON Maglia in morbido misto lana con pecore multicolor intarsiate.

Credits: it.benetton.com





MAJE Pullover lilla con maniche a palloncino

Credits: it.maje.com









WEEKEND MAX MARA Maglia in filato con lavorazione a coste

Credits: it.weekendmaxmara.com









PRADA Maglione nero con scollo a v e applicazioni floreali

Credits: farfetch.com









P.A.R.O.S.H. Pullover rosso con volant sulle maniche

Credits: farfetch.com









ACNE STUDIOS Pullover a coste con scollo a v

Credits: matchesfashion.com









MIU MIU Pullover verde in lana con intarsio

Credits: mytheresa.com









FALCONERI Pullover in lana mohair a coste

Credits: it.falconeri.com









ALEXACHUNG Maglione colorato con lavorazione effetto patchwork

Credits: netaporter.com





POLO RALPH LAUREN Maglia in misto lana con maniche a sbuffo.

Credits: ralphlauren.it





GUCCI Maglione a righe con lavorazione a trecce

Credits: farfetch.com





SEE BY CHLOE’ Maglione bianco con inserti in pizzo

Credits: matchesfashion.com





MONCLER Maglione in lana e cashmere a stampa animalier

Credits: farfetch.com





ZARA Maglione a trecce con scollo a V.

Credits: zara.com





MISSONI Pullover in lana a righe colorate

Credits: netaporter.com