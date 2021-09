La polo, l'iconica maglia dal mood sporty con colletto e bottoncini, torna a far parlare di sè declinandosi su tante versioni favolose: scoprite quali nella nostra selezione.

Non più solo e soltanto la maglia sportiva dallo stile super rilassato e casual che indosseremmo principalmente per stare comode nel tempo libero o per una partita di tennis (non a caso fu inventata negli anni 20 proprio da un tennista, René Lacoste).

La polo, l'iconica t-shirt a maniche corte con colletto chiuso da una fila di bottoncini, è diventata una vera e propria tendenza fashion. E per fare il suo ingresso trionfale anche nel guardaroba più chic si è reinventata declinandosi su silhouette e texture sempre più raffinate e preziose.

Alle versioni classiche, in piqué di cotone a tinta unita o a righe, (che hanno sempre e comunque il loro grande perchè), si affiancano quindi anche modelli più eleganti e femminili: impreziositi da dettagli preppy a contrasto, con bottoni gioiello, in morbido cashmere o in lana lavorata a coste, con colletti elaborati and so on.

Noi francamente adoriamo entrambe le varianti e le alterniamo per ottenere look più easy o più eleganti a seconda dell'occasione. E voi di che polo siete? Comunque la pensiate, siamo certe che nella selezione di oggi troverete quella giusta (da mixare praticamente con tutto!).

