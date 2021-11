Le maglie dolcevita sono il capo basic che tutte dovremmo avere nell'armadio: da indossare in mille combinazioni diverse e in ogni occasione

No, non intendiamo quei maglioni a collo alto super pesanti che indossiamo nei mesi più freddi dell'anno (i cosidetti "chunky"). Parliamo invece di quelle maglie dolcevita decisamente più sottili e leggere che però giocano un ruolo fondamentale nel nostro guardaroba per periodi dell'anno più lunghi. S'indossano infatti tranquillamente dall'autunno fino alla primavera, logicamente stratificando il look a seconda delle temperature del momento.

Inoltre si tratta di un modello che fa davvero la parte del jolly su tantissimi outfit. Si portano da sole, sotto a giacche e blazer, sotto ai cardigan o alle camicie, e persino con i nostri adorati abiti smanicati per poterli così sfruttare anche in pieno inverno.

Noi vi suggeriamo di optare in primis per quelle a tinte neutre, dall'avorio al beige, oppure giocate sui colori più classici come nero, marrone e blu navy. Ma se avete già queste varianti passe-partout, potete anche sbizzarrirvi con le tinte pop più cool di stagione, come il blu elettrico, il rosso corallo o l'arancio o ancora con le fantasie grafiche o floreali.

Eccovi una carrellata di modelli su cui puntare a occhi chiusi!

