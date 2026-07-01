Come vestirsi di nero anche in piena estate? Basta puntare sui capi e sugli accessori giusti come ha fatto Luisa Ranieri alla cerimonia di consegna dell’Aila Award- Progetto Donna.

Durante i mesi freddi lo sfoggiamo con nonchalance in ogni occasione, poi, chissà perché, finiamo per abbandonarlo al primo accenno di caldo: anche voi d’estate non riuscite proprio a sfruttare il grande potenziale del nero?

Eppure i look total black possono rivelarsi una validissima opzione anche in questa stagione, specialmente dopo il calar del sole.

Se è vero, infatti, che per fronteggiare con stile le giornate più afose è meglio prediligere capi dai colori chiari e luminosi, è altrettanto vero che di sera i capi e gli accessori total black possono diventare i nostri più grandi alleati.

Eleganti, sofisticati e sempre chic, sono la scelta ideale per una semplice cena fuori o un aperitivo all’aperto, ma possono trasformarsi in preziosi “partner in crime” persino nelle occasioni speciali.

Come ci dimostra Luisa Ranieri che qualche giorno fa ha scelto proprio un total look nero (di Michael Kors) per partecipare a un evento importante.

***L’abito nero perfetto per le donne over 60? Quello di Valeria Golino ai David di Donatello (e noi abbiamo già trovato alcune alternative da puntare ASAP)***

L’attrice, accompagnata dal marito Luca Zingaretti, alla cerimonia di consegna dell’Aila Award-Progetto Donna ha ritirato il suo premio con addosso un coordinato composto da blazer smanicato con dettagli sfrangiati e gonna nera con le frange.

A riprova del fatto che i capi e gli accessori total black si meritano senz’altro un posticino anche nel guardaroba estivo.

Come vestirsi dunque di nero d'estate anche quando le temperature diventano roventi? Basta puntare su capi dai tessuti freschi e leggeri, giocare per bene con il mix&match, dare un tocco fresco al tutto con tagli cut-out, effetti see-through e ricami, e completare poi con gli accessori giusti.

E se vi abbiamo fatto ricredere e avete già voglia di scegliere il nero per le prossime sere d’estate, ecco alcuni pezzi che potete subito aggiungere alla vostra wishlist.

Top e canotte, da abbinare a pantaloni a vita alta o a gonne midi, abiti neri che da soli fanno tutto il look, un paio di sandali e una borsa dal design essenziale da sfruttare h24: scoprite in questa mini selezione gli indispensabili da avere nell’armadio.

Come vestirsi di nero d'estate: i capi e gli accessori da avere nell'armadio

ZARA Abito nero morbido con scollo all’americana

Credits: zara.com

PINKO Top monospalla con dettaglio nodo

Credits: pinko.com

MOTIVI Pantaloni a palazzo in misto lino

Credits: motivi.com

MANGO Sandali infradito con il tacco e il cinturino alla caviglia

Credits: shop.mango.com

INTIMISSIMI Canotta nera con lavorazione a coste

Credits: intimissimi.com

MICHAEL KORS Gonna midi con le frange

Credits: luisaviaroma.com

DEMELLIER Borsa a spalla in pelle liscia

Credits: demellierlondon.com

Foto Luisa Ranieri: courtesy of press office