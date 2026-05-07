Se l’abito nero sfoggiato ieri da Valeria Golino ai David di Donatello vi ha rubato il cuore, ecco una selezione di modelli, perfetti per le donne over 60 che vi conquisteranno.



È stata una delle grandi protagoniste della 71° edizione dei David di Donatello e ieri sera sul red carpet ci ha impartito una grande lezione di stile: avete visto Valeria Golino in total black?

L’attrice, candidata come “Miglior attrice protagonista” per il film “Fuori” e vincitrice nella categoria “Migliore attrice non protagonista” per “Breve storia d’amore”, ci ha dimostrato che basta scegliere l’abito nero giusto per riuscire ad avere un look impeccabile senza bisogno di impegnarsi troppo.

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Per l’occasione, Valeria ha optato per un sinuoso abito nero della collezione FW26-27 di Fendi, la prima realizzata da Maria Grazia Chiuri: un little black dress dal profondo scollo a v, completato dall’iconica Fendi Baguette e da gioielli in oro rosa e diamanti di Pomellato.

E il suo vestito ha tutte le caratteristiche che dovrebbe avere il perfetto abito nero per le donne over 60.

Innanzitutto la silhouette morbida e scivolata, che accompagna dolcemente le forme senza costringerle. Insieme al tessuto fluido e raffinato, alla lunghezza, ideale per una ricorrenza così speciale, e alla scollatura: un piccolo dettaglio che consente di “svecchiare” un po’ il look.

E se vi dicessimo che, ispirandoci proprio al suo di look, abbiamo già individuato una serie di abiti neri perfetti per le donne over 60?

Dai modelli più eleganti a quelli dallo stile più casual e rilassato: scopriteli nella nostra mini selezione.

Abito nero per donne over 60: 7 modelli super chic come quello di Valeria Golino

POLO RALPH LAUREN Abito midi in cotone con chiusura con i bottoni

Credits: ralphlauren.it

ZARA Abito nero in lino

Credits: zara.com

PENNYBLACK Abito in raso con lo scollo a v

Credits: it.pennyblack.com

OTTOD’AME Abito smanicato in popeline con cintura in vita

Credits: ottodame.it

COS Abito a maniche corte con cintura in vita

Credits: cos.com

JOOP Abito in maglia con gonna plissé

Credits: zalando.it

PINKO Abito midi nero in jacquard floreale

Credits: pinko.com

Foto: GettyImage