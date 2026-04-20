Siamo stati invitati da Gianvito Rossi e Mytheresa a vivere un'esperienza unica: 24 ore a Firenze tra arte, buon cibo, ospiti d'eccezione e tanta tanta bellezza

Gianvito Rossi e Mytheresa hanno festeggiato la loro consolidata collaborazione con un evento speciale a Firenze, al quale noi di Grazia.it abbiamo avuto il piacere di partecipare.

Una giornata indimenticabile, iniziata con una visita privata al Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, che ci ha regalato l'opportunità unica di approfondire alcuni aspetti affascinanti della storia del Rinascimento in un contesto riservato ed esclusivo.

L'experience è poi proseguita nella splendida cornice di Villa Cora, una dimora del XIX secolo situata appena fuori dal centro storico di Firenze.

Nei rigogliosi giardini con una vista impagabile sulla città e sul celebre Giardino di Boboli, abbiamo gustato un cocktail di benvenuto, allietato da musica dal vivo, seguito da una cena intima servita nel Salone degli Specchi, la sala più ampia e lussuosa della Villa arricchita da maestosi decori in stile barocco.

Insieme al designer Gianvito Rossi, a fare gli onori di casa c'erano anche Francis Belin, amministratore delegato di Mytheresa e Michael Kliger, Ceo del gruppo LuxExperience, a cui fa capo l’e-commerce tedesco.

Tra le ospiti vip, erano presenti Tina Kunakey, Leonie Hanne, Luisa Ranieri, Arianna Fontana e Tamara Kalinic - solo per citarne alcune - tutte con splendide creazioni firmate Gianvito Rossi ai piedi.

La serata è stata un susseguirsi di momenti speciali. Dallo spettacolo di magia dal vivo, alla dessert room con al centro una tavola imbandita ricca di torte squisite e delizie di pasticceria per tutti i gusti.

Dal dopocena danzante con il DJ set di Lolla Fedolfi, all'esclusivo Gianvito Rossi Shoe Bar, l'angolo perfetto dove sorseggiare un ottimo drink in buona compagnia.

Senza dimenticare naturalmente il photobooth, dove gli ospiti si sono divertiti a scattare bellissime foto ricordo di questa fantastica esperienza.

Gianvito Rossi e Mytheresa: l’evento esclusivo nel cuore di Firenze La splendida location di Villa Cora a Firenze

Luisa Ranieri

Tina Kunakey

Arianna Fontana

Adnan AlKateb, Stefanie Kliger, Gianvito Rossi e Michael Kliger

Costanzo Ruocco, Francis Belin e Gianvito Rossi

Francis Belin e Sofia Rossi

Beatrice Savignani

Clio Bargellini

Leonie Hanne

Tamara Kalinic

Lucrezia Worthington

La cena nel Salone degli Specchi a Villa Cora

Il Gianvito Rossi Shoe Bar

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