Il rientro in città non dev’essere per forza triste: a renderlo exciting ci pensano tutti i look che possiamo ricreare e rubare alle trendsetter da qui a metà settembre. Pronte a sbizzarrirvi?

Il passaggio tra la fine dell’estate e l’inizio di settembre è senza dubbio uno dei momenti più nostalgici e malinconici dell’anno.

Attorno a noi la natura si fa man mano sempre più fresca, mentre a modo loro, mutano anche le abitudini del nostro quotidiano, che ci vogliono nuovamente al lavoro e in città, e, con l’arrivo del primissimo autunno, anche i look… si “rifanno il look”.



Nulla simboleggia di più questa fase transeasonal, d’altronde, come il cambio armadio, che inizia sibilino fra l’abbandono del pareo e la necessità di una felpina leggera da indossare la sera, e termina in un modo al quale non vogliamo ancora pensare. Quello che può tirarci su di morale, però, mentre siamo in lutto per il rientro dalle vacanze, sono le novità che la moda ci offre, fra comeback inaspettati, tendenze nuove di zecca o rivisitazioni dei look estivi che trovano il modo di accompagnarci anche nel passaggio alla nuova stagione.



Ed è qui, dunque, che entrano in gioco tutti quegli outfit da rientro in città, che mixano influenze estive e autunnali, sperimentano con palette, texture, lunghezze e materiali diversi e rappresentano un momento unico di libertà creativa ed estetica, tipico di questo intermezzo stagionale (e stilistico).

Sarebbe quindi un peccato non approfittare di questa breve parentesi per divertirsi con i fit del “back to city”, lasciandosi ispirare dalle combo più interessanti che le nostre it-girl preferite sfoggiano sui social, pronte per essere replicate e reinterpretate prima che l’autunno prenda definitivamente il sopravvento. Insomma: ora o mai più.





13 outfit “back to city”: look 1



Per elevare un basic outfit composto da t-shirt bianca + gonna midi nera basta un indumento che - forse - non saremo così felici di ritirare fuori dall’armadio…ma che è capace di svoltare l’intera allure: un pullover rosso. Avevamo già visto questo styling tip in primavera e ora torna giusto giusto per la nuova stagione, ad adornare i nostri semplici, ma chic, city looks.



13 outfit “back to city”: look 2

Sostituiamo la combo pantalone e camicia di lino con una sua versione 2.0 in cotone, che perde l’allure vacanziera e da spiaggia in favore di una chicness minimalista d’ispirazione etno-boho. Ma cosa vediamo ai piedi? Eh sì! Un’infradito che, a quanto pare, in versione sofisticata, non è ancora pronta a dirci addio.





13 outfit “back to city”: look 3



Black on black +…giacca di jeans? Ebbne sì, se gli e-commerce iniziano a lanciare messaggi subliminali con una serie di nuove giacche di cui fare incetta, chi siamo noi per non ascoltarli? Per dare una svolta alla vostra combo estiva di fiducia basta quindi un semplice giacchino in jeans et voilà: una mise nuova di zecca perfetta per un aperitivo in città.



13 outfit “back to city”: look 4



Una delle uniformi ormai conclamate del back to city è senza dubbio quella composta da bermuda, ballerine e t-shirt. Se volete ritardare l’arrivo di settembre, puntate su una palette bianca, crema o avorio da accostare alle classiche e sempiterne flat shoes nere.



13 outfit “back to city”: look 5



Un altro look effortless - ma che sussurra chiaramente “rientro in città” - è quello composto da pantaloni a vita bassa e una maglia a maniche lunghe, che segue un’altra delle tendenze del momento: maniche in contrasto con il busto. A renderlo più classy ci pensano le ballerine e la borsetta a baguette portata sulla spalla, da vera trendy girl.



13 outfit “back to city”: look 6



Se invece stiamo cercando di incamerare un po’ di gusto boho nei nostri look da rientro e non siamo pronte a cedere al minimalismo totale, un buon compromesso è quello di giocare con shape & silhouette. Una camicia in raso molto “work” può essere benissimo sostituita da un modello che strizza l’occhio all’etnico, i jeans diventare baloon e l’accessorio che sigilla il tutto? Un foulard portato come bandana che all’occorrenza può spostarsi sul collo in modo più western.



13 outfit “back to city”: look 7



Rinunciare ai coordinati non è un’opzione, nemmeno quando settembre chiama. E così, i nostri look matchy matchy dall’allure minimalista Y2K e body-conscious allungano semplicemente l’orlo e la lunghezza delle maniche per ricordarci che autunno sì, ma con ancora un piede nell’estate.



13 outfit “back to city”: look 8



Anche se proviamo a resistergli, il preppy torna puntuale ogni primo di settembre, per ricordarci che il back to school, work & city è alle porte. E allora cediamo al suo fascino, senza più fare resistenza, e sfoggiamo un look in pieno stile preppy fatto di gonne in tartan, camicie oversize e mocassini.



13 outfit “back to city”: look 9



Un’altra interpretazione della tendenza preppy? Un paio di jeans straight, un pullover leggerissimo (ma leggerissimo!) da indossare sopra una camicia e, ovviamente, il nostro amato binomio mocassino + calzino.



13 outfit “back to city”: look 10



Con il ritorno in città torna anche la nostra voglia di minimalismo e di look alla Carolyn Bessette, per intenderci. Una delle mise più chic e semplici da ricreare, è quella composta da una semplice t-shirt nera, una gonna in suede e una borsa a mano, da rendere ancora “estiva” grazie a un paio di sandali neri.



13 outfit “back to city”: look 11



Per chi ama lo stile classico, l’accoppiata camicia azzurra (intramontabile e work-wear per eccellenza) + bermuda panna, è un vero passe-partout da indossare dal lavoro alla cena con le amiche, per essere sempre impeccabili in qualunque posto andiate!



13 outfit “back to city”: look 12



Alla fine dell’estate, come per magia, gli shorts si trasformano in jeans e le t-shirt bianche si trasformano in blazer dalle maniche corte, ideali per tornare alla quotidianità senza rinunciare a giocare con lo stile, anche quando work-wear è la parola d’ordine.



13 outfit “back to city”: look 13



Infine, per chi cerca un look dalla costruzione semplice, ma tutt’altro che banale, dove sono i dettagli a fare la differenza, la combo camicetta + gonna midi con pizzo regala quella vibe parisienne da grande città che non guasta mai.

