Il rientro in città ha un solo vero lato positivo: è il momento perfetto per fare shopping e dare un twist al guardaroba. Tra nuovi trend e grandi classici, ecco una selezione di pezzi chiave delle nuove collezioni di H&M, Zara e Mango da accaparrarsi subito

Diciamoci la verità: tornare alla solita routine dopo le vacanze richiede sempre una buona dose di coraggio. Ma, se c’è una cosa capace di "addolcirci la pillola", è senza dubbio il cambio armadio di inizio stagione. Le nuove collezioni autunnali sono finalmente arrivate sugli scaffali - fisici e digitali - dei nostri brand preferiti, pronte a regalarci le giuste fashion vibes per affrontare i primi primi freschi e il ritorno in ufficio con lo stile giusto.

Abbiamo passato in rassegna le novità di H&M, ZARA e Mango e selezionato per voi 8 pezzi chiave per ciascun marchio. Spoiler: c’è davvero da perdere la testa. Ecco la nostra shopping list a prova di trendsetter!

H&M: stile bon ton con un tocco audace

La proposta autunnale di H&M è un inno a quell'eleganza quotidiana che non risulta mai troppo formale. Il segreto? Giocare sui contrasti. Per la ripartenza si punta tutto su pezzi passe-partout ma ricchi di carattere: si va dalle romantiche bluse in sangallo e le classiche camicie a righe, perfette sotto giacche strutturate arricchite da dettagli couture come foulard incorporati, fino a capi dalla personalità spiccata come la gonna midi a quadri. Senza dimenticare i jeans stile barrel a vita alta che si confermano il taglio più cool del momento. E per completare il look? Giocare con i contrasti è la scelta vincente: da un lato l'allure chic di un abito nero in pizzo, dall'altro il sapore preppy di mocassini in vernice e borse a mano color cuoio. Impossibile resistere.

Giacca in twill con foulard a triangolo, H&M

Blusa con dettagli in sangallo, H&M

Gonna midi a quadri, H&M

Borsa a mano color cuoio, H&M

Abito nero con corpetto in pizzo lavorato, H&M

Camicia a righe con ruches, H&M

Barrel jeans a vita alta, H&M

Mocassini in vernice, H&M

Credits: 2.hm.com

ZARA: dettagli bold e silhouette scultoree

Se il vostro obiettivo è quello di non passare inosservate tra una riunione di lavoro e un aperitivo post ufficio, da Zara troverete quello che state cercando. Questo autunno dominano la scena jumpsuit eleganti con dettagli a contrasto, cardigan dal taglio peplum con bottoni gioiello e abiti fluidi arricchiti da dettagli grintosi. Non mancano pezzi ultra-femminili, come la gonna midi in satin color kaki, ma non è da meno il comparto accessori: zeppe slingback, borse dalla silhouette allungata con profili bicolore e spille scultura pronte a trasformare anche il blazer più semplice in una dichiarazione di stile.

Vestito bianco con borchie e inserti a contrasto, ZARA

Zeppe slingback in pelle nera, ZARA

Cardigan peplum, ZARA

Gonna in raso verde oliva, ZARA

Camicia bianca satin, ZARA

Borsa a spalla allungata con profili a contrasto, ZARA

Tuta ampia con cintura a contrasto, ZARA

Spilla a forma di fiore in resina, ZARA

Credits: zara.com

MANGO: chic senza sforzo

Mango ci porta dritti nelle atmosfere calde e avvolgenti dell'autunno con una palette che spazia dal nocciola al terracotta, fino alle sfumature del burro. È il regno del casual-chic: il trench doppiopetto resta l'investimento immancabile di stagione, ma si affianca a pezzi dal sapore spiccatamente preppy come la polo a righe o la tuta intera in denim. Tra le proposte spiccano i jeans balloon ultra confortevoli e l'abito chemisier, modello versatile per eccellenza, perfetto dalla mattina alla sera. Il tocco finale per elevare il tutto? Accessori dal gusto sofisticato, come la borsa a spalla in tweed, le scarpe in vernice con tacco bold e gli orecchini scultura che catturano subito la luce.

Trench doppiopetto, MANGO

Polo a righe, MANGO

Jeans balloon a vita media, MANGO

Scarpe con tacco grosso in vernice nera, MANGO

Tuta in denim, MANGO

Borsa a spalla in tweed, MANGO

Abito chemisier color terracotta, MANGO

Orecchini scultura, MANGO

Credits: shop.mango.com