Come trasformare un outfit da semplice a sofisticato in poche mosse? Con questi 5 alleati del guardaroba sarà davvero un gioco da ragazze!

E chi l'ha detto che per essere chic si debba puntare su look molto complessi o elaborati? Se siete anche voi fan delle mise essenziali e minimal, sappiate che per ottenere quel tocco raffinato in più, basta davvero poco.

Ci sono infatti alcuni pezzi chiave del guardaroba femminile capaci di svoltare il look in poche mosse e garantirci quell'allure irresistibile anche quando indossiamo un semplice paio di jeans e una maglietta basic.

Non ci credete? Seguite i nostri fashion tips e trasformerete i vostri outfit da casual a eleganti in 3, 2, 1...

Un cardigan cute

Versatile e chic, un bel cardigan (magari a tinte pastello o impreziosito da bottoni gioiello) è tra le scelte più furbe per dare un twist anche al look più essenziale. D'estate potete anche indossarlo aperto a mò di blazer o portarlo appoggiato sulle spalle come le dive del passato per un pizzico di charme in più.

Cardigan con bottoni perlati MANGO

Cardigan azzurro pastello BENETTON

Con bottoni gold e profili a contrasto & OTHER STORIES

Una borsa iconica

Non ci sono dubbi: la borsa fa sempre la differenza quando si parla di look. Un accessorio su cui investire a occhi chiusi per sentirsi eleganti senza strafare. I modelli su cui orientarsi? Una bella tracolla in pelle o una minibag da portare a mano sono senz'altro la scelta più indicata per esaltare alla perfezione qualsiasi mise daily.

Willow camera bag COACH

Minibag a mano stampa cocco HVISK

Tracolla Beat soft COCCINELLE

Una cintura in pelle

Chissà perchè spesso non si dà la giusta importanza alle cinture: a volte ci dimentichiamo di indossarla o comunque ci concentriamo più su altri accessori e "bistrattiamo" un po' questo alleato invece preziosissimo! Sì perchè una bella cintura in pelle può dare tutto un altro sapore anche al look quotidiano più semplice. Provare per credere!

Cintura in pelle avorio LAUREN RALPH LAUREN

Cintura in pelle con fibbia dorata ALEXANDER MCQUEEN

In pelle cuoio con l'iconico morsetto GUCCI

Un paio di orecchini

Anche gli orecchini entrano di diritto nella lista dei jolly fashion da giocarsi in mille occasioni diverse, dalle più eleganti alle più informali. Noi li adoriamo appunto anche sulle mise più semplici: illuminano il viso, non impegnano troppo e donano quel tocco speciale che non guasta mai.

Orecchini candy PLV MILANO

Orecchini rose gold con cristalli SWAROVSKI

Orecchini Degas in bronzo placcato oro e argento GALA ROTELLI

Un paio di ciabattine flat

Partiamo da un presupposto: non servono tacchi vertiginosi per garantire all'outfit la giusta dose di glamour! Ecco perchè per arricchire la vostra divisa fashion estiva, abbiamo selezionato sandali e ciabattine rigorosamente flat ma ugualmente chic: in suede con lacci alla caviglia, in pelle con glitter argento all over oppure in rafia beige con applique gioiello. Scegliete il modello più in linea con il vostro stile e sfoggiatelo senza moderazione (sì, anche con i vostri adorati jeans e una t-shirt bianca!).

Sandali bassi in camoscio PRIMADONNA COLLECTION

Ciabattine con glitter silver MALONE SOULIERS

Ciabattine in rafia con maxi gioiello GIANNICO

