Archiviato il Mese della Moda, abbiamo passato in rassegna i look di street style di New York, Londra, Milano e Parigi ed ecco i best outfit da copiare al volo!

Il mese delle sfilate è stato definitivamente archiviato. Le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi hanno decretato le prossime tendenze per l'Autunno Inverno 2020. Ma prima di tornare a concentrarci sulla Primavera Estate 2020, prendiamoci un attimo per fare un ripasso dei look dello street style più belli di queste 4 settimane.

Sì perché anche questa stagione addetti ai lavori, buyer e influencer sono stati protagonisti dello "show" che contorna le sfilate.

Outfit "wow", accessori che, se non lo sono, diventeranno must, tendenze che dalla passerella arrivano diritte nei nostri armadi. Non ci credete? Abbiamo selezionato i look più belli e cool che abbiamo visto in giro e che, volendo, potreste indossare al volo!

La scandinava Emili Sindlev ci insegna che il trend del completo è nel pieno del suo splendore. Soprattutto se indossato in versione "over" e con le sneakers! Bello anche il gioco di layering e della "doppia camicia", un dettaglio da rubare subito!





Quanta voglia di primavera in questo look indossato dall'influencer Jeanette Madsen: abito lungo a fiori dal mood vintage (il dettaglio dei bottoncini rivestiti in tessuto è very chic) e blazer in pelle color verde oliva sono perfetti assieme!





Il look di Tamu McPherson, founder di All The Pretty Birds, è un esempio perfetto di layering. In occasione della New York Fashion Week, Tamu ha scelto una pencil skirt lucida in stampa check, una t-shirt bianca indossata sotto una giacca in suede con le frange. Per un tocco di calore in più (a NY le temperature erano molto basse) ecco una giacca imbottita e calze in maglia.





Shorts in pelle, camicia romantica, montone chiaro con profili a contrasto, boots in vernice e collant a scacchi (di Calzedonia, tra l'atro): il look dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni è un perfetto "compendio" delle tendenze cult della stagione. Da copiare al volo





Lo saprete bene ormai: le tinte pastello saranno le regine di tutta la Primavera Estate. Verde salvia, lilac sono solo alcune delle nuance must have del momento. Ma non dimenticate il potenziale del color pesca, perfetto anche per i mesi estivi! Il look di Camila Coehlo è composto da un cardigan traforato abbinato a pants in satin in questa nuance e a un top dolce vita arancio. Un perfetto outfit... Bellini style!





Il look perfetto per passare con "leggiadria" dall'inverno alla primavera? Quello dell'influencer Charlotte Groeneveld racchiude tre dei nostri must have preferiti: un maxi dress romantico, un maxi pull morbido e dalle tinte soft e un paio di sneakers urban!





L'influencer Erika Boldrin (fondatrice del brand beauty total vegan Honieh) per la fashion week londinese indossa uno dei must della scorsa stagione: l'abito in maglia con le maniche allacciate sul davanti. Perfetto il mix con il trench in pelle e gli stivali animalier del marchio Khaite.

Il "black & white" è sempre una certezza, soprattutto se indossato come fa la mitica Olivia Palermo: blusa con polsini a contrasto e gonna midi mixate con un blazer bianco dal taglio essenziale. Less is more!





L'influencer Maria Bernad mostra come abbinare in versione super chic il marrone! I pants vintage di Holiday The Label e il gilet si sposano alla perfezione con una giacca azzurro polvere. Un pizzico Seventies grazie alle scarpe con plateau e un tocco chic con la bag Vuitton e il look è fatto!





Essenziale: il trench in pelle è uno dei must have del momento e lo sa bene anche la cantante Levante che l'ha scelto per la sfilata Tod's di cui era ospite.





Il look di Giorgia Tordini per noi è "love at first sight". C'è la maglia sottile a coste stile polo (e trovate qui tutti i modelli online), la gonna midi in pelle decorata, le scarpe con cinturino alla caviglia e la mitica Bowling Bag di Prada. Semplicemente chic.





Patite dello stile Seventies? L'outifit di Lisa Aiken del sito fashion Moda Operandi è il faro luminoso a cui ispirarsi: blusa scollata con laccetti, jeans zampa, blazer in pelle e booties animalier. Insomma, cosa volere di più?





L'abbiamo detto: la jumpsuit è l'alleata perfetta per look speciali ma anche per quelli daily! La versione stampata di Etro scelta da Yoyo Cao è perfetta da indossare h 24, soprattutto se portata con accessori nelle tinte del cuoio naturale e con un dolcevita sotto, in attesa della primavera.

In total leather we trust e con noi anche l'influencer tedesca Xenia Adonts! La "combo" composta da blazer e bermuda in nappa è ingentilita da una semplice camicia bianca dal taglio maschile. Il tocco "strong"? I cuissardes in vernice, per un effetto shiny assicurato.