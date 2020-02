La stagione ideale per sfoggiare il nostro adorato trench di pelle? Proprio questa: a metà strada tra l'inverno e la primavera. Scoprite con noi i modelli più cool da non perdere.

Con questi cambiamenti di clima così repentini si rischia di non fare mai in tempo ad indossarlo e questo è un vero peccato. Sì, parliamo proprio di uno dei capospalla più stilosi in assoluto: il trench di pelle.

Uno dei key pieces del guardaroba femminile che spesso non viene "sfruttato" a dovere perchè dal freddo si passa subito al caldo e viceversa.

Anziché aspettare invano le mezze stagioni che - si sa - non esistono più, molto meglio iniziare a sfoggiarlo fin da ora, mixandolo con capi super caldi. Non trovate?

Le varianti cool su cui orientarsi quest'anno sono tante. Dai classici e intramontabili trench coat in pelle nera o cuoio, alle proposte più particolari, declinate su stampe animalier, dal cocco al pitone, o su colori vivaci come il rosso fuoco, la nuance perfetta per non passare inosservate.

Lasciatevi tentare dalla nostra selezione con i modelli must delle nuove collezioni.

Trench in pelle nera PRADA

Credits: net-a-porter.com

Trench animalier BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com

Trench rosso con bottoni LES RÊVERIES

Credits: net-a-porter.com

Trench di pelle FEDERICA TOSI

Credits: federicatosi.it

Trench effetto pelle invecchiata YVES SALOMON

Credits: net-a-porter.com

Trench in pelle color ghiaccio STAND STUDIO

Credits: net-a-porter.com

Trench verde oliva THE ATTICO

Credits: net-a-porter.com

Trench di pelle DIEGO M

Credits: diegom.it

Trench color cuoio MARELLA

Credits: it.marella.com

Trench stampa cocco DOROTHY PERKINS su ZALANDO

Credits: zalando.it

Trench con cintura MOTIVI

Credits: motivi.com

Trench con zip ALEXANDER WANG

Credits: net-a-porter.com