Rosa, azzurro, pesca, verde e lilla. Sono questi i colori pastello protagonisti della palette più chic da sfoggiare in primavera.

È assolutamente impossibile immaginare una primavera senza colori pastello, non è vero?

Femminili, chic e super romantici, sono un vero e proprio must della bella stagione e, dettaglio non da poco, sono in grado di aggiungere all'istante un tocco bon ton anche al look più semplice.

Per non parlare poi degli effetti benefici che hanno anche sul nostro umore: a noi basta anche solo osservare queste sfumature per sentirci subito più serene e positive. Succede anche a voi?

Quali sono i colori pastello della Primavera Estate 2020 da cui farsi tentare? Ne abbiamo individuati 5 a cui, credeteci, sarà davvero difficile dire di no.

1. IL ROSA BABY

Il colore della femminilità per eccellenza si riconferma una delle tendenze più forti della nuova stagione. Specialmente nella sfumatura più soft del "baby". E poi, parliamoci chiaro, un tocco di rosa non può mai mancare nel guardaroba più chic, non scherziamo!

Il capo da avere? Puntate su un bel blazer, perfetto su abiti e gonne midi. Ma non solo: vi sorprenderà anche nella combo con i jeans di tutti i giorni, vedrete!

Blazer rosa & OTHER STORIES

Credits: stories.com

2. L'AZZURRO LIGHT

Un'altra grande certezza a livello cromatico è lui, l'azzurro. Un colore che sta bene praticamente su tutte le chiome e su tutte le carnagioni. E che, senza essere "stucchevole", ci regala un'aria dolce e al contempo un allure raffinato. Meglio di così non si può!

Il capo da avere? Scegliete una gonna plissé nei toni del celeste e abbinatela di giorno con le sneakers e di sera con sandali alti. Avrete un effetto "WOW" garantito!

Gonna midi plissé MANGO su Zalando

Credits: zalando.it

3. IL LILLA

Vi avevamo già avvisate...il lilla è tra le sfumature most wanted della PE 2020 e ha già invaso le collezioni dei nostri brand preferiti, incluso Zara. Vietato quindi lasciarsi scappare il trend del momento!

Il capo da avere? Una blusa con volant è il pezzo giusto da sfoderare sui vostri look daily (vi ricordate quanto sta bene con il denim?) per aggiungere una nota romantica che non guasta.

Camicia con volant ZARA

Credits: zara.com

4. IL VERDE SALVIA

Altro colpo di fulmine di cui vi avevamo pre-allertato: quello che proverete con il verde salvia. Una sfumatura tenue e delicata che vorrete avere a tutti i costi nel guardaroba. Parliamo per esperienza personale perchè a noi, che inizialmente eravamo un po' reticenti, è successo proprio così.

Il capo da avere? Un abito lungo elegante, per essere l'invitata perfetta ai matrimoni di primavera.

Longdress H&M

Credits: hm.com

5. IL PESCA

Goloso proprio come il frutto a cui ruba il nome, il color pesca è uno dei colori più adatti all'estate (non a caso con l'abbronzatura va a nozze!). Anche questa nuance, così come le altre 4, è tra le più "gettonate" quando si tratta di matrimoni, cresime, battesimi e cerimonie eleganti in generale.

Il capo da avere? Puntate su un abito con le balze come questo: sarete favolose!

Abito in tulle ANAYA WITH LOVE su Zalando

Credits: zalando.it