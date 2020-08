Non è vacanza senza un aperitivo al mare con gli amici, indossando l’outfit giusto però!

La tanto attesa estate italiana e le vacanze sono finalmente qui: sole, mare, amici, magari tutti riuniti in una località italiana del cuore: non serve molto di più per trascorrere momenti speciali.

E cosa c’è di meglio che culminare la giornata con un bell’aperitivo in spiaggia? L’happy hour segna la fine del giorno e l’inizio della sera e nemmeno a dirlo, lo studio dell’outfit giusto è fondamentale.

Ricordate però che ogni località italiana ha il suo stile, che si rifà anche alla natura del luogo. #DressCode

Ci pensa Grazia.it a suggerirvi 5 bellissimi outfit ispirati a 5 meravigliose destinazioni 100% italiane.

Aperitivo in spiaggia a Porto Rotondo: colori della terra e chic vibes

(Credits: Fendi, Alviero Martini Prima Classe, Maison Michel)

Questo look firmato e studiato al minimo dettaglio è composto dall'abito lungo color cannella (che esalterà la vostra abbronzatura) di Alviero Martini Prima Classe, cappello a falde larghe del "mastro cappellaio" Maison Michel, e infine, dal dettaglio da fashion victim degli splendidi occhiali con lente monogram di Fendi.

Aperitivo in spiaggia in Salento: flower power "frou frou"

(Credits: Vicolo, Castañer)

Giovane e femminile la scelta del completo di Vicolo composto di gonnellina svolazzante e crop top annodato, entrambi in stampa a fiorellini. Stile che si abbina perfettamente alle espadrilles con punta crochet di Castañer, la calzatura più comoda e versatile dell'estate.

Aperitivo in spiaggia a Capri: total white con tocchi bling

(Credits: Gedebe, Twinset, Carmens)

Il total white per l'estate è il massimo dello chic. Come dimostra questo match perfetto composto da abito crochet con ricami di perline e cristalli firmato Twinset, abbinato alla borsa in vinile con chiusura in Swarovski di Gedebe e infine sandali con tacco 3 silver di Carmens.

Aperitivo in spiaggia a Forte dei Marmi: stile pop con colori sorbetto

(Credits: Atelier Swarovski, Zara, Zalando)

Le amanti delle nuance pop per l'estate non resisteranno a questa proposta coloratissima! Il look si compone di pantaloni in jersey viola di Zara, top plissé di Who What Wear (giovane brand dalla qualità-prezzo imbattibile che trovate su Zalando) e infine tocco sparkling dato dai divertentissimi orecchini di Aterlier Swarovski color acqua marina a forma di pesciolino.

Aperitivo in spiaggia a Panarea: hippie e disinvolto

(Credits: Isabel Marant, Manebí, Mango)

Look più relaxed ma altrettanto studiato della serie "sono appena uscita dall'acqua" quello composto dal costume intero monospalla con ruches di Isabel Marant, ciabattine in rafia di Manebí e mini in denim semplice e pulita di Mango.