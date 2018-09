I pezzi must dell'autunno? Ecco le proposte firmate dai designer che sfilano alla London Fashion Week



Se la settimana della moda inglese vi fa subito venir voglia di fare un po' di sano shopping, eccovi accontentate con una lista in "very british style".

Parliamo dei pezzi must have per l'autunno inverno 2018, selezionati tra le collezioni dei designer che sfilano alla London Fashion Week.

A cominciare da un brand storico come Burberry e dal suo blazer check print da avere! O dal romanticismo delicato di Erdem e delle sue stampe a fiori raffinatissime.

Immancabile un trench in velluto a coste, grande trend di stagione, come quello proposto da ALEXACHUNG.

O ancora, la t-shirt con scritta motivazionale "more joy" di Christopher Kane, perfetta con i jeans flare MM6 Maison Margiela e con le loafer stilose in pelle bianca di PORTS 1961.

Sfogliate la nostra selezione e non perdetevi i vostri preferiti!

















London Fashion Week: i pezzi più cool da avere Trench in velluto a coste ALEXACHUNG.

Credits: mytheresa.com

Abito in tartan EMILIA WICKSTEAD.

Credits: net-a-porter.com

Loafer con le frange PORTS 1961.

Credits: farfetch.com



Blazer check BURBERRY.

Credits: net-a-porter.com

Maglione patchwork PETER PILOTTO.

Credits: net-a-porter.com

T-shirt con messaggio CHRISTOPHER KANE.

Credits: net-a-porter.com



Jeans wide leg a vita alta MM6 MAISON MARGIELA.

Credits: net-a-porter.com

Borsa a mano stampa cocco REJINA PYO.

Credits: net-a-porter.com

Spolverino oversize PREEN BY THORNTON BREGAZZI.

Credits: net-a-porter.com



Midi dress a fiori ERDEM.

Credits: mytheresa.com

Pull con labbra stampate MARKUS LUPFER.

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni a palazzo VICTORIA BECKHAM.

Credits: mytheresa.com



Orecchini a chandelier SIMONE ROCHA.

Credits: mytheresa.com

Maglia a righe con bottoni dorati JW ANDERSON.

Credits: mytheresa.com

Pencil skirt ricamata TEMPERLEY LONDON.

Credits: net-a-porter.com



