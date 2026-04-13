Da Kendall Jenner a Hailey Bieber: ecco le celeb avvistate in questo primo weekend del Coachella 2026.

Lo scorso fine settimana si è alzato il sipario sul Coachella 2026: il festival musicale che anche quest'anno si svolge a Indio, in California, aprendo ufficialmente la stagione dei concerti.

Già questo primo weekend è partito alla grande, con grandi nomi, come Justin Bieber, The Strokes, Karol J, Sombr e Sabrina Carpenter, protagonisti sul palco.

E proprio la cantautrice americana si è distinta per sia per la sua performance che per il suo stile, diventando uno dei nomi più chiacchierati di questi primi giorni del festival.

Per la sua esibizione, infatti, Sabrina Carpenter ha sfoggiato quattro look favolosi firmati da Dior. Il primo è un mini dress rosso in seta tempestato di paillettes. Il secondo è un abito color oro con paillettes e maniche in chiffon.

Seguito da un co-ord con top bianco ricamato e gonna en pendant con le frange e da un abito nero con body in satin e cappa in pizzo.

Nel frattempo tra il pubblico non abbiamo potuto fare a meno di notare tantissime celeb che si sono ritrovate nel deserto californiano per godersi i concerti, ma anche per partecipare al fitto programma di eventi collaterali e party esclusivi.

Cosa hanno indossato in questi primi giorni? Sembrano ormai lontani i tempi in cui si sfoggiavano esclusivamente coroncine di fiori, look boho-chic, total denim o outfit d’ispirazione Western.

Le celeb avvistate al Coachella 2026 (salvo qualche eccezione) sembrano aver abbracciato uno stile più casual e rilassato, puntando su abbinamenti pratici e semplici. E dobbiamo riconoscerlo, alcuni outfit sono perfetti per vivere la magica atmosfera del festival, ma anche facilmente replicabili nel quotidiano.

Da Vittoria Ceretti a Kendall Jenner: ecco i look di alcune delle star avvistate durante questo primo weekend del Coachella.

I look delle star al Coachella 2026

Per il suo arrivo al primo evento di questa edizione del Coachella, Kendall Jenner ha optato per un look semplicissimo composto da canotta cropped, shorts in denim bianco, biker books in pelle nera e cappello da baseball.

Ha scelto i biker boots anche la modella Winnie Harlow che però, al contrario di Kendall, li ha abbinati a un mini dress più femminile e a una borsa a mano dai riflessi metallizzati in formato mini.

Super easy e rilassato, il look di Vittoria Ceretti che si è goduta il concerto di Justin Bieber, in compagnia delle amiche. I pezzi chiave? Una giacca over di pelle, una t-shirt grigia basica e degli shorts in satin con gli orli in pizzo.

A proposito di Justin Bieber, a sostenerlo dietro le quinte c’era anche la moglie, Hailey Bieber. In occasione di un evento al pop-up del suo beauty brand Rhode, la modella ha catturato l’attenzione con un abito sottoveste vintage di Dior, realizzato da John Galliano.

Come la Ceretti, anche Emma Roberts ha puntato tutto sugli shorts in satin per unire comfort e glamour durante gli eventi del Coachella. Al party di Revolve, l’attrice li ha indossati con un bomber nero e degli stivaletti in pelle.

Allo stesso evento non è passato inosservato il look a dir poco scenografico di Teyana Taylor. A finire sotto ai riflettori, il suo abito monospalla a rete metallizzato, indossato con body coordinato e sandali silver.

Amelia Gray è arrivata al Coachella, mano nella mano con il fidanzato, con addosso una t-shirt bianca e dei jeans a vita bassa. Indossati con una cintura animalier in vita e delle sneakers basse in tela.

Paris Hilton, invece, ha trovato il modo di far parlare di sé, optando per un outfit decisamente più sopra le righe. I suoi must? Un corpetto con i lacci, dei micro shorts, una cintura rosa scintillante e degli stivali platform sopra al ginocchio.

Credits: GettyImage / Foto Sabrina Carpenter: courtesy of press office