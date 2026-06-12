Da sempre protagonisti della bella stagione, i bermuda in lino sono il capo su cui puntare quest’estate per avere look freschi e raffinati h24.

Arriva l’estate e puntualmente gli shorts di jeans tornano a guadagnarsi un posticino nella nostra cabina armadio. Ma attenzione, perchè non sono gli unici pezzi chiave dell’estate da scegliere nel quotidiano per creare look freschi e stilosi.

Eh sì, c’è un’altra alternativa, decisamente più chic, su cui possiamo sempre contare persino nelle circostanze più formali. Quale? I bermuda in lino! Il perfetto compromesso per chi vuole lasciare libere le gambe ma non ha voglia di scoprirle troppo.

***Che estate sarebbe senza abiti in lino! Ecco i modelli freschi, leggeri e super chic da scegliere in questa stagione***

Poco importa che si fermino appena sopra o sotto il ginocchio: qualunque siano i vostri modelli preferiti, di sicuro quest’estate avrete mille occasioni per sfoggiarli.

E basta avere a disposizione quelli giusti e mixarli a capi e accessori casual o più eleganti, a seconda degli impegni in agenda e della resa che si vuole ottenere, per creare look adatti a ogni momento della giornata.

Di giorno, i bermuda in lino declinati in colori chiari e luminosi, come il bianco e il beige, sono degli ottimi alleati, abbinati anche solo a una canotta, per combattere il caldo a colpi di stile.

Per dar vita a mise più eleganti e ricercate, invece, meglio orientarsi sulle varianti dalle sfumature pastello o dai riflessi lamè, da portare con un gilet o un blazer coordinato e dei sandali con il tacco, dall’ufficio all’aperitivo.

Ma scoprite nella nostra mini selezione alcuni dei più chic che ci sono adesso in circolazione.

Bermuda in lino: l'alternativa chic agli shorts in denim

FALCONERI Bermuda in lino lamè

Credits: falconeri.com

IBLUES Bermuda color cipria in misto lino

Credits: it.iblues.it

ARTKNIT STUDIOS Bermuda a gamba ampia in 100% lino

Credits: artknit-studios.com

PINKO Bermuda con piega stirata

Credits: pinko.com

ZARA Bermuda lunghi a righe

Credits: zara.com

MANGO Bermuda a vita alta con pince

Credits: shop.mango.com

BENETTON Bermuda corti in puro lino

Credits: it.benetton.com

Foto in apertura: GettyImage