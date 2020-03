Lilla, verde, rosa, arancio, giallo...i jeans per la primavera si tingono di mille nuance: cavalcate anche voi la tendenza del denim colorato!

No, tranquille. Non stiamo certo dicendo che il classico blu denim sia in disuso, anzi! Come sapete bene, quello non si tocca, è sempre una certezza incrollabile del guardaroba.

*** Scoprite i 10 modelli di jeans di Zara più cool di stagione ***

Ma accanto a questo evergreen, si affaccia anche una nuova tendenza che sta prendendo sempre più piede (anche tra le star e le regine dello street style!). Si tratta dei jeans colorati.

Un trend primaverile fresco e cool che mette allegria e che ci fa distrarre, almeno per un istante, dai nostri guai. Ma soprattutto che non vediamo l'ora di sfoggiare una volta che tutto sarà tornato alla normalità, speriamo il prima possibile!

Tanto vale iniziare a sbirciare tra i capi in denim colorato più belli in circolazione. Possiamo sempre cominciare ad acquistarli online e metterli da parte in vista di momenti migliori, no?

Dai jeans lilla di Zara a quelli gialli di Mango. Dalla minigonna rosa acceso di Balenciaga alla midi skirt rosa cipria di Topshop. Dal giubbino verde pistacchio di Stradivarius a quello giallo sole di H&M. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

Scoprite la nostra selezione e lasciatevi tentare!

Jeans lilla ZARA

Credits: zara.com

Jeans gialli MANGO

Credits: shop.mango.com

Giubbino verde STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Minigonna rosa BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com

Salopette verde MONKI

Credits: zalando.it

Smanicato DUA LIPA X PEPE JEANS

Credits: zalando.it

Jeans verde menta SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Jeans gialli PLEASE

Credits: pleasefashion.com

Salopette rosa KENZO

Credits: net-a-porter.com

Giubbino verde menta MARC O' POLO

Credits: zalando.it

Jeans rossi MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Gonna rosa cipria TOPSHOP

Credits: topshop.com

Minigonna gialla EVEN&ODD

Credits: zalando.it

Jeans rosa ESSENTIEL ANTWERP

Credits: essentiel-antwerp.com

Giacca turchese ISABEL MARANT

Credits: mytheresa.com

Giubbotto giallo H&M

Credits: hm.com

Gonna ruggine DANEFÆ

Credits: zalando.it

Jeans arancioni PENCE 1979

Credits: pence1979.com