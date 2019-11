La vita alta continua ad essere la protagonista del denimwear riscuotendo sempre più consensi: scoprite quale sarà il vostro prossimo "colpo di fulmine"



"Nella moda un giorno sei in e il giorno dopo sei out", lo diceva la modella e presentatrice Heidi Klum nel programma "Project Runway" e ahinoi, non c’è nulla di più vero!

Per fortuna però, ci sono dei capi che, a prescindere dai trend passeggeri, entrano nei nostri armadi e non li lasciano per molto, moltissimo tempo.

Uno di questi sono i jeans a vita alta, simbolo dei favolosi anni 80 e 90 e diventati i "girls best friend" in fatto di denim.





(Credits: Instagram Veronica Ferraro)

Li amiamo perché sono comodi e ci permettono indossare qualsiasi tipo di top dai cropped alle camicette e t-shirt da infilarci dentro con una bella cintura.

Pronte dunque a dare il benvenuto a un paio di jeans "high waist" nuovi di zecca nella vostra collezione?

Abbiamo scelto per voi 15 modelli molto speciali che si prenderanno miglior cura delle vostre forme dall’ombelico in giù.

Garantisce Grazia.it!





(Credits: Pinko)

Lavaggio grigio chiaro e cintura che sottolinea la vita per i jeans di Pinko. Abbinateli ad accessori silver per risaltare al massimo il colore e renderli ancora più eighties.

(Credits: Zalando)

Il brand Levi's non ha bisogno di commenti o presentazioni. Questo modello si chiama "Ribcage straight ankle" e lo trovate su Zalando!

(Credits: Sisley)

Il denim high waist di Sisley ha cristalli applicati su una tasca e un lavaggio scuro che lo rende anche serale.

(Credits: Federica Tosi)

Avvitati e a palazzo, i jeans di Federica Tosi sono da anni un best seller del brand perché adatti a tutte le donne.

(Credits: Alessandra Rich)

Davvero unici e speciali, i denim pants di Alessandra Rich hanno impunture sexy, ghette e bottoni gioiello. Sperate che la vostra taglia sia ancora in stock perché stanno andando a ruba!





(Credits: Elisabetta Franchi)

Zampa appena accennata, blu scuro e cintura logo: i pantaloni in denim di Elisabetta Franchi sono curati nel minimo dettaglio.

(Credits: Weekend Max Mara)

Classici ma leggermente baggy, i jeans di Weekend Max Mara sono un essential che vi tornerà sempre utile!

(Credits: Dondup)

Il modello a sigaretta di Dondup è classico e clean: assecondatene lo stile durante il giorno abbinandolo a un bel maglioncino o a una camicetta colorata e stravolgetelo invece la sera con accessori crazy!

(Credits: Manila Grace)

Taglio flare ovvero leggermente a zampa e particolare di fila di bottoni in vita per la proposta di Manila Grace, perfetta anche per i look da "ufficio cool".

(Credits: Agolde)

Questa proposta di Agolde, brand specializzato nel luxury denim, è un modello Boy con dettaglio di chiusura a sbieco.

(Credits: YOOX)

I jeans a vita alta sono un modello signature di Isabel Marant Étoile perché rappresentano a pieno lo stile del brand. Questa proposta con piccoli buchi e lavaggio ultra chiaro la trovate su YOOX!

(Credits: Gucci)

Modello cargo con elastico alla caviglia questo di Gucci che risulta molto giornaliero, baggy e street.

(Credits: J Brand

Si, sono proprio loro, quelli indossati da Tamara Kalinic nella nostra copertina! Vi piacciono questi J Brand all'ultimo grido o preferite il denim un po' più sleek?

(Credits: Frame)

Chi ha detto che il jeans bianco non può essere anche invernale? I look total white da grande freddo sono i più chic e il modello leggings di Frame potrebbe esserne il protagonista.

(Credits: Current Elliot)

Anche il modello di Current Elliot è a palazzo ma questa volta in denim blu scuro!

(Credits: Zalando)

Basici ed elasticizzati, i jeans di Pieces sono un pezzo che non può mancare tra i nostri essential da viaggio e tempo libero.