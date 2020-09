Per la serie "anche l'intimo vuole la sua parte", ecco una selezione con tutte le novità in fatto di lingerie per l'autunno!

Partiamo da un semplice presupposto: un look, per quanto stiloso, non può dirsi veramente completo senza la giusta lingerie. E infatti un errore che spesso commettiamo è proprio quello di pensare esclusivamente al vestito, trascurando l'intimo (o riservando i completini più chic alle occasioni speciali).

Ma reggiseni, slip e body sono invece un alleato prezioso anche nel quotidiano perchè, se scelti con cura, sostengono le curve, esaltano la silhouette e in alcuni casi minimizzano persino i difetti, con il risultato che il fitting degli abiti risulta impeccabile.

Inoltre - altro aspetto da non sottovalutare - è praticamente matematico che con addosso l'intimo giusto ogni donna si senta all'istante più bella, a suo agio e sicura di sé: provare per credere!

Ecco perchè va riservata la giusta attenzione anche a quello che si indossa "sotto". Per aiutarvi nella ricerca abbiamo selezionato per voi tutte le novità più belle dell'autunno 2020 in fatto di lingerie.

Dal pizzo sensuale al tulle effetto vedo-non vedo, dalla seta raffinatissima al cotone senza cuciture per i capi più attillati: scegliete il vostro stile!

INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

U&B TWINSET

Credits: twinset.com

SLOGGI

Credits: it.sloggi.com

VERSACE

Credits: net-a-porter.com

TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

TEZENIS

Credits: tezenis.com

STELLA MCCARTNEY

Credits: stellamccartney.com

PRINCESSE TAM TAM

Credits: princessetamtam.com

LA PERLA MAISON

Credits: it.laperla.com

Uno dei collant e autoreggenti dell'esclusiva collezione nata dalla collaborazione tra IRIS & LILLY, il brand di lingerie di Amazon Fashion, e WOLFORD, leader dello skinwear di lusso

Credits: amazon.it

ERES

Credits: eresparis.com

JOURNELLE

Credits: net-a-porter.com

LOVE STORIES

Credits: net-a-porter.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

DODO BAR OR

Credits: net-a-porter.com

PIERRE MANTOUX presenta la nuova palette perfetta per l'autunno: rosso, verde siepe, nocciola e barolo

Credits: pierremantoux.com

YAMAMAY

Credits: yamamay.com

H&M

Credits: hm.com

OYSHO

Credits: oysho.com

GUCCI

Credits: net-a-porter.com