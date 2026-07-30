Come abbinare jeans e infradito (sì, anche nelle occasioni più eleganti)? Ecco 5 combo ad alto tasso di glamour da provare quest’estate.

È vero, forse non è l’abbinamento ideale nelle giornate da bollino rosso, quando l’afa si fa sentire e abbiamo solo voglia di sfoggiare capi freschi e leggeri. Ma in quei giorni in cui il caldo torrido concede una tregua, la combo “jeans + infradito” può diventare un’alternativa da prendere in considerazione per dare vita a look easy e rilassati.

Tanto semplice quanto cool, questa combo di tendenza ha fatto breccia nel cuore delle fashion insider che già da mesi hanno iniziata a sfoggiarla a qualsiasi ora del giorno e della sera.

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E se avete ancora dubbi sul fatto che possa essere un valido abbinamento da sfruttare anche in piena estate, non temete. Questo mix dall’anima “effortless” si rivelerà una delle combo più furbe da rispolverare anche a Settembre, per affrontare con stile il rientro in città.

Ma come abbinare jeans e infradito in modo cool dall’alba al tramonto?

Per valorizzare al massimo due grandi basic del guardaroba daily, come i jeans a gamba dritta e delle infradito dai toni neutri, basta puntare sui pezzi giusti. Un esempio? Un top colorato con il corpetto arricciato e una borsa in pelle intrecciata.

Nel tempo libero, per avere un look comodo e rilassato, servono solo dei jeans a gamba larga, una canotta fresca e un paio infradito con la suola in sughero. Per un outfit ancora più stiloso, orientarsi su un paio di jeans a vita bassa, da provare con una t-shirt oversize ricamata e delle infradito animalier, può essere un’ottima idea.

Se siete in cerca di nuovi spunti su come abbinare jeans e infradito con il tacco, vi basterà puntarne un paio con il risvolto e abbinarli a un top con scollo all’americana e a delle infradito rosse.

In alternativa, per avere un outfit ad alto tasso di glamour, potete scegliere dei jeans a palazzo e mixarli a un body in pizzo e a delle infradito lace-up dai riflessi metallizzati.

Ma scoprite nel dettaglio 5 look mix&match da cui potete lasciarvi ispirare in questa stagione.

Come abbinare jeans e infradito: 5 look per l'estate

01. Jeans dritti + infradito flat con il cinturino

Borsa in pelle intrecciata DRAGON DIFFUSION + Jeans dritti alla caviglia LEVI’S + Top verde con il corpetto arricciato MARIA DE LA ORDEN + Sandali infradito in nappa FABI SHOES

Credits: farfetch.com/ levis.com/ mariadelaorden.com/ fabishoes.it

02. Con jeans a gamba larga e Birkenstock

Borsa a secchiello in rafia TORY BURCH + Jeans a gamba larga CITIZENS OF HUMANITY + Canotta a righe in cotone PETIT BATEAU + Infradito con fibbia regolabile BIRKENSTOCK

Creditrs: toryburch.com/ mytheresa.com/ petit-bateau.it/ birkenstock.com

03. Jeans con il risvolto + infradito con il tacco

Borsa a spalla in pelle bianca ORCIANI + Jeans con il risvolto AGOLDE + Top stampato con scollo halter ETRO + Sandali infradito con kitten heels STAUD

Credits: orciani.com/ mytheresa.com/ farfetch.com/ staud.clothing

04. Jeans a palazzo + infradito lace-up

Clutch nera con tracolla rimovibile FURLA + Jeans a palazzo con l’orlo sfrangiato FRAME + Top in pizzo ZIMMERMANN + Sandali infradito lace-up dai riflessi metallizzati PARIS TEXAS

Credits: furla.com/ frame-store.com/ zimmermann.com / yoox.com

05. Con jeans a vita bassa + infradito animalier

Mini bag a mano in pelle rossa COCCINELLE + Jeans a vita bassa MANGO + T-shirt oversize in cotone ricamata STEFANEL + Infradito dai motivi animalier REFORMATION

Credits: coccinelle.com / shop.mango.com / stefanel.com/ thereformation.com

Foto: GettyImage