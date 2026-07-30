Ogni anno milioni di italiani tornano dalle ferie con il morale a terra e la casa che li travolge. Gli psicologi ci spiegano come un semplice rituale domestico sia capace di alleggerire lo stress da rientro.

Avete presente quella scena: rientrate dalle ferie, infilate la chiave e vi accoglie un campo di battaglia. Piatti nel lavello, bucato sul divano, letto sfatto. In un attimo l’umore precipita, la vacanza sembra lontanissima e il cervello parte con il conto mentale di tutto ciò che dovete fare.

Lo chiamano stress da rientro o post vacation blues, e riguarda almeno un italiano su dieci, con picchi stimati intorno a un terzo della popolazione adulta, secondo diversi psicologi italiani. La buona notizia è che una parte consistente di questo malessere si gioca in casa: gli studi sull’ambiente domestico suggeriscono che partire lasciando ordine e pulizia può ridurre fino al 40% i livelli di stress percepito al ritorno.

Che cos’è davvero lo stress da rientro

Gli specialisti parlano di sindrome da rientro per descrivere quel mix di malinconia, irritabilità, fatica mentale, insonnia leggera e difficoltà di concentrazione che compare nei giorni successivi alle ferie. Non è depressione clinica, ma una risposta fisiologica al passaggio brusco dalla lentezza della vacanza ai ritmi scanditi da orari, mail, responsabilità familiari.

Secondo gli psicologi di servizi clinici come Santagostino Psiche, nella maggior parte dei casi questo stato d’animo dura da pochi giorni a un paio di settimane. Ricerche citate dall’American Psychological Association indicano che per circa due persone su tre i benefici del riposo si esauriscono entro una settimana dal rientro. Se invece sintomi come ansia, tristezza e insonnia restano intensi più a lungo, gli esperti di portali come State of Mind suggeriscono di parlarne con uno psicologo.

Perché lo stato della casa moltiplica lo stress (fino al famoso 40%)

Qui entra in gioco la casa. Diversi studi pubblicati sul Journal of Environmental Psychology descrivono il cosiddetto clutter, cioè l’accumulo caotico di oggetti, come un fattore che riduce il senso di benessere domestico, il cosiddetto psychological home. Una ricerca dell’Università del New Mexico, ripresa anche dalla stampa italiana, ha collegato abitazioni percepite come disordinate a livelli più alti di cortisolo, l’ormone dello stress.

Un lavoro condotto all’Università della California, spesso citato con il titolo "No Place Like Home", ha osservato un dato chiaro. Le donne che descrivevano la propria casa come caotica presentavano profili di cortisolo tipici dello stress cronico, rispetto a chi viveva l’ambiente domestico come riposante. Mettendo insieme questi dati, diversi autori parlano di differenze fino a circa il 40% in alcuni indicatori di stress tra chi rientra in spazi ordinati e chi torna in ambienti sovraccarichi. Non è una formula magica, ma dà la misura dell’impatto.

C’è anche un meccanismo cognitivo preciso. In psicologia si parla di Effetto Zeigarnik: il cervello tende a tenere aperti i compiti incompiuti. Ogni pila di vestiti da piegare, sacchetto dell’immondizia da buttare, lavastoviglie da svuotare è una piccola finestra mentale che resta attiva in sottofondo. Gli psicologi paragonano il disordine a un carico cognitivo silenzioso che ruba energie alle attività importanti.

Non stupisce che alcuni studi mostrino come il nostro cervello impieghi più tempo a elaborare un ambiente visivamente caotico rispetto a uno ordinato. Tradotto: rientrare in una casa essenziale e pulita significa risparmiare subito energia mentale, proprio nel momento in cui ne avete più bisogno.

Il protocollo di riordino domestico prima di partire

La strategia non è trasformarsi in perfezioniste delle pulizie, ma pensare a un piccolo riordino mirato prima di chiudere la porta. Diversi centri di psicologia, fra cui Santagostino Psiche, inseriscono già l’organizzazione dello spazio domestico tra i consigli contro lo stress da rientro. Portali pratici come Immobiliare e Castellinews aggiungono che partire con la casa in ordine equivale a togliersi un peso mentale prima ancora di salire in treno.

Primo passo: le superfici a vista. Tavolo della cucina, isola, consolle dell’ingresso, comodini. Sgombratele da carte, oggetti sparsi, tazze. Il vuoto visivo è il vostro alleato: entrare e vedere piani liberi comunica al cervello che non ci sono emergenze nascoste.

Secondo passo: la camera da letto. Cambiate le lenzuola e rifate il letto, eliminate i mucchi di vestiti dalla sedia. Ritrovarsi un letto fresco al rientro agisce come un ancoraggio positivo, quasi una mini spa domestica. Terzo passo: la cucina. Niente lavello pieno né lavastoviglie da svuotare appena rientrate. Lavate e riponete i piatti, passate velocemente il piano cottura, controllate il frigo eliminando i cibi deperibili.

Quarto passo: bagno e pattumiere. Un giro rapido con detergente, asciugamani puliti, tutti i cestini svuotati, compreso quello della carta in studio. Infine predisponete uno spazio libero per le valigie, già pensato per il ritorno. Vi eviterà l’effetto valigia in mezzo al salotto per giorni.

Se partite domani e non avete tempo, scegliete almeno una versione "30 minuti": superfici a vista, letto rifatto, piatti lavati, pattumiere svuotate. È il nucleo minimo che, dicono gli psicologi, fa già la differenza sulla percezione di caos al rientro.

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